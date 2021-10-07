Burak Elmas'tan hakem açıklaması! "TFF bu iradeye..."

"AYNI POZİSYONLARDA FARKLI KARARLAR VERİLİYOR"

Galatasraray Başkanı Burak Elmas, A Spor ekranlarında konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Hakemlik müessesiyle ilgili problemler var. Başkanlar olarak bunu dile getiriyoruz. Aynı pozisyonlarda farklı kararlar veriliyor.

Amaç, bir maçı veya bir hakemi analiz etmekten ziyade sistemin düzeltilmesi konusunda değişiklikler yapmak."

Burak Elmas "Hakem kararlarında standart yok" | Video