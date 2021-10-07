Burak Elmas'tan hakem açıklaması! "TFF bu iradeye..."

Süper Lig'de hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısın ardından kulüp başkanları toplantıyla ilgili kararları dile getiriyor.
AHMET AĞAOĞLU KARARLARI TFF BAŞKANINA İLETECEKLERİNİ İFADE ETMİŞTİ
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün yaptığı açıklamalarda yaplan toplantıda alınan kararları TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ileteceklerini ve MHK yapısının değişmesi gerektiğini ifade etmişti.
"AYNI POZİSYONLARDA FARKLI KARARLAR VERİLİYOR"
Galatasraray Başkanı Burak Elmas, A Spor ekranlarında konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Hakemlik müessesiyle ilgili problemler var. Başkanlar olarak bunu dile getiriyoruz. Aynı pozisyonlarda farklı kararlar veriliyor.
Amaç, bir maçı veya bir hakemi analiz etmekten ziyade sistemin düzeltilmesi konusunda değişiklikler yapmak."
Burak Elmas "Hakem kararlarında standart yok" | Video
"MHK'YI DEĞİŞTİREREK SORUN ÇÖZÜLEMİYOR"
"Kulüpler arasında bu konuyla ilgili irade var. MHK'yi değiştirerek sorun çözülemiyor. Umarım TFF bu iradeye cevap vererek Tahkim ve Disiplin Kurulu nezdinden genel kurulda kabul edilen önemli değişimin aynısını MHK işleyişinde yapar."