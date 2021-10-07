Çifte Minareli Medrese tarihi ve özellikleri: Çifte Minareli Medrese nerede, kime ait?

Erzurum'un sembol yapılarından biri olan Çifte Minareli Medrese, Masterchef Türkiye'nin son bölümüyle araştırılan tarihi mekanlar arasına girdi. Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden biri olan bu yapı, Çifte Minareli Medrese nerede, kime ait, kaç yılında yapıldı gibi sorularla inceleniyor. Türk İslam mimarisinin motifleriyle donatılan bu eşsiz yapıya ilişkin merak edilenler, Çifte Minareli Medrese tarihi ve özellikleri haberimizde.

ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE NEREDE?

Erzurum şehir merkezinde yer alan Çifte Minareli Medrese; Erzurum Ulu Camii bitişiğindeki alanda, Erzurum Kalesi ve Saat Kulesi ile karşı karşıya bir konumda yer almaktadır.