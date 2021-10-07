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Giriş Tarihi: 7.10.2021 10:44

DGS ek tercihler 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih tarihleri ile kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercihler 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih tarihleri ile kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında adaylar 2021 DGS ek tercih tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ikinci kez yerleştirmelerde şansını deneyecek. Bu kapsamda ÖSYM’nin boş kontenjan ve detayları kısa zaman içerisinde duyurması bekleniyor. Hal böyleyken “DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?” soruları yanıt arama başladı. Geçtiğimiz sene ikinci yerleştirmeler Kasım ayında gerçekleşmişti. Buna göre; DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

DGS ek tercih dönemi için geri sayım başladı. Binlerce aday Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara göre başvurularını tamamlıyor. "2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İkinci yerleştirmelere ilişkin kılavuz ve detayların Kasım ayına doğru belli olması bekleniyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

DGS yerleştirme sonuçlarına göre 108.666 kontenjan için tercih yapan 209.606 adaydan 103.297 kişi yerleşti. 5.369 kontenjan ise boş kaldı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme ile şansını deneyecek. Henüz DGS ek tercih tarihleri belli olmadı…

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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DGS ek tercihler 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih tarihleri ile kılavuzu yayımlandı mı?
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