Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emekli ve memur ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!
Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:23 Son Güncelleme: 7.10.2021 11:23

Emekli ve memur ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Emekli ve memur ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. Konuyla ilgili ilk veriler gelmeye başlarken yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları ile şekillenecek olan zam oranı için milyonlar “2022 emekli ve memur ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere zam oranı yılın ikinci yarısındaki enflasyon baz alınarak kararlaştırılıyor. Buna göre; Emekli ve memur ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentilere ilişkin tüm detaylar...

Emekli ve memur ocak zammı için milyonların gözü gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Konuyla ilgili ilk veriler ve beklentiler gelmeye başlarken zamdan faydalanacak olan vatandaşlar "2022 emekli ve memur ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularını şimdiden gündeme taşıdı. Bilindiği üzere Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları ile şekillenen emekli zammında ise geriye ise 3 veri kaldı. İşte Emekli ve memur ocak zammı son dakika gelişmeleri ve beklentileri...

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

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Emekli ve memur ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!
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