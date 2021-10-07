En az ilkokul mezunu ve 4 bin TL maaş ile binlerce personel alımı yapılıyor! 7 Ekim İŞKUR güncel memur ve personel alımı iş ilanları

İŞKUR iş ilanları, Ekim ayında da vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılanlar ve iş arayışında olanlar, İŞKUR iş ilanları ile personel alımı ya da memur alımı ilanları hakkında bilgi sahibi olabiliyor. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün, kurum resmi internet sitesinde duyuruluyor.

EN AZ 4 BİN TL MAAŞLI GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI (7 EKİM 2021)

İŞKUR personel alımı ve memur alımı ilanları arasında KPSS şartı bulunanlar olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da yer alıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve ilgili nitelikler de paylaşılıyor. İlanlara başvuru için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

İşte, 7 Ekim 2021 en az ilkokul mezunu, 4000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları