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Giriş Tarihi: 7.10.2021 15:37 Son Güncelleme: 7.10.2021 15:39

Ezeli rakipler Arjantinli forvet için yarışacak! Zlatan Ibrahımovic'ten sonra...

Ezeli rakipler Arjantinli forvet için yarışacak! Zlatan Ibrahımovic’ten sonra...

Zlatan Ibrahımovic'in son senesi olması, golcü sorunu yaşanması nedeniyle forvet takviyesi yapmak isteyen Milan aradığı golcüyü Arjantin'de buldu. Milan'ın dışında Inter de Julian Alvarez'i transfer etmek istiyor. İtalya'nın iki köklü takımı Inter ve Milan, Arjantinli golcü Alvarez için yarışacak.

River Plate formasıyla 85 maçta 23 gol atıp 21 asist yapan Julian Alvarez için Avrupa'nın dev takımları sıraya girdi. Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye satan, Roma'dan Edin Dzeko'yu transfer eden Inter de Milan da Arjantinli golcüyü transfer etmek istiyor.

River Plate takımında 9 numarayı giyen Alvarez'in kulübüyle olan sözleşmesi seneye Haziran ayında sona eriyor. Bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek isteyen takımlar arasında dev ekipler var.

REAL MADRİD VE DORTMUND İDDİASI!

Arjantinli golcü Julian Alvarez'i isteyen takımlar arasında Real Madrid ve Borussia Dortmund'un da olduğu ifade edildi.

İtalyan medyasında çıkan habere göre Bayer Leverkusen, Tottenham, Ajax ve Sevilla da Alvarez'i istiyor.

Arjantin milli takımıyla da 2 resmi maça çıkan Alvarez, Ocak ayında da Avrupa'ya gelebilir.

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Ezeli rakipler Arjantinli forvet için yarışacak! Zlatan Ibrahımovic'ten sonra...
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