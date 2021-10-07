Ezeli rakipler Arjantinli forvet için yarışacak! Zlatan Ibrahımovic’ten sonra...

River Plate takımında 9 numarayı giyen Alvarez'in kulübüyle olan sözleşmesi seneye Haziran ayında sona eriyor. Bonservis bedeli ödemeden transferi bitirmek isteyen takımlar arasında dev ekipler var.
REAL MADRİD VE DORTMUND İDDİASI!
Arjantinli golcü Julian Alvarez'i isteyen takımlar arasında Real Madrid ve Borussia Dortmund'un da olduğu ifade edildi.
İtalyan medyasında çıkan habere göre Bayer Leverkusen, Tottenham, Ajax ve Sevilla da Alvarez'i istiyor.
Arjantin milli takımıyla da 2 resmi maça çıkan Alvarez, Ocak ayında da Avrupa'ya gelebilir.