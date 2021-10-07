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Giriş Tarihi: 7.10.2021 10:13 Son Güncelleme: 7.10.2021 10:23

İrfan Can'dan Fenerbahçe'ye müjde! Sakatlıklar sonrası Nazım, Sosa, Tisserand ve İrfan Can...

İrfan Can’dan Fenerbahçe’ye müjde! Sakatlıklar sonrası Nazım, Sosa, Tisserand ve İrfan Can...

Süper Lig'de 18 puanla lider durumda olan Fenerbahçe'de sakatlardan müjdeli haber gelmeye devam ediyor. Milli maçlardan sonra Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İrfan Can, Sosa, Tisserand ve Nazım'dan iyi haberler geldi. Takıma dönecek isimlerden sonra Fenerbahçe'de sakat isim kalmayacak.

Fenerbahçe'ye son sakatlar da iyileşti, Fenerbahçe'de milli ara sonrası kadro zenginleşecek. Vitor Pereira, yaşanan sakatlıklardan sonra gençlere de şans vererek bu süreci iyi değerlendirdi.

Uzun süredir forma giyemeyen Nazım Sangare takıma katıldı. 7 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 gün takımdan ayrı kalmış ve 6 maç kaçırmıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMASINA YENİDEN KAVUŞUYOR

İrfan Can Kahveci, bir süre daha bireysel antrenmanlara devam edecek. Uyluk sakatlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan futbolcu 7 karşılaşmada görev yapamadı.

SOSA 7 MAÇ ARADAN SONRA TAKIMA DÖNÜYOR

Sosa, kuvvetlendirme ve saha çalışmalarına devam edecek. Arjantinli yıldız adale sertleşmesi nedeniyle 7 maçta takımdaki yerini alamadı.

Tisserand kendisini iyi hissediyor. İrfan ve Sosa'dan önce takımdaki yerini alacak. O da arkadaşları gibi 7 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
Bu 4 oyuncunun katılımı sonrasında Fenerbahçe'de sakat isim kalmayacak.

ÖZIL'DEN FUTBOL OKULU

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.

32 yaşındaki Özil, "Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında daha başarılı olmaları için onlara fırsat vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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İrfan Can'dan Fenerbahçe'ye müjde! Sakatlıklar sonrası Nazım, Sosa, Tisserand ve İrfan Can...
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