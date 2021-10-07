ÖZIL'DEN FUTBOL OKULU

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.

32 yaşındaki Özil, "Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında daha başarılı olmaları için onlara fırsat vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.