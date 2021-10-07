Fenerbahçe'ye son sakatlar da iyileşti, Fenerbahçe'de milli ara sonrası kadro zenginleşecek. Vitor Pereira, yaşanan sakatlıklardan sonra gençlere de şans vererek bu süreci iyi değerlendirdi.
Uzun süredir forma giyemeyen Nazım Sangare takıma katıldı. 7 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 gün takımdan ayrı kalmış ve 6 maç kaçırmıştı.
İRFAN CAN KAHVECİ FORMASINA YENİDEN KAVUŞUYOR
İrfan Can Kahveci, bir süre daha bireysel antrenmanlara devam edecek. Uyluk sakatlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan futbolcu 7 karşılaşmada görev yapamadı.
SOSA 7 MAÇ ARADAN SONRA TAKIMA DÖNÜYOR
Sosa, kuvvetlendirme ve saha çalışmalarına devam edecek. Arjantinli yıldız adale sertleşmesi nedeniyle 7 maçta takımdaki yerini alamadı.
Tisserand kendisini iyi hissediyor. İrfan ve Sosa'dan önce takımdaki yerini alacak. O da arkadaşları gibi 7 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.
Bu 4 oyuncunun katılımı sonrasında Fenerbahçe'de sakat isim kalmayacak.
ÖZIL'DEN FUTBOL OKULU
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenli vatandaşların futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.
32 yaşındaki Özil, "Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılımına izin verilmesini hayretle karşılıyordum. Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve teknik direktör görmüyoruz? Onlara destek vermek istiyorum. Saha içi ve dışında daha başarılı olmaları için onlara fırsat vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.