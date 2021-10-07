GSB işçi alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak? 2021 GSB mülakat tarihi belli mi, gerekli evraklar neler?

GSB, 2928 güvenlik görevlisi, 1418 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuştu. İlana başvuruda bulunan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan binlerce vatandaş "GSB işçi alımı sözlü sınavı ne zaman yapılacak?" diye araştırıyor. Kurumun yaptığı son açıklamalarla 2021 GSB mülakat tarihi belli mi, gerekli evraklar neler gibi sorular yanıt buldu. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı eleman alımı ile ilgili detaylar.

GSB SÖZLÜ SINAV EVRAK TESLİMİ NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilanına başvuran ve adı asıl listede yer alan adaylar, 27 Eylül- 01 Ekim 2021 tarihleri arasında evrak teslim işlemlerini gerçekleştirdi. Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylar başvuru hakkı kazandı.