Son şampiyon Güney Kore, Suriye ile DK Elemeleri 3.Tur A Grubu 3.Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşması bugün gerçekleşecek karşılaşma ülkemizde de takip ediliyor. Futbolseverler "Güney Kore Suriye maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" soruları bu noktada gündeme taşındı. İşte Güney Kore Suriye maçı canlı izle ekranı ve detaylar...