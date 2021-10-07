Son şampiyon Güney Kore, Suriye ile DK Elemeleri 3.Tur A Grubu 3.Hafta maçında karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası Elemeleri 3.Tur A Grubu karşılaşması bugün gerçekleşecek karşılaşma ülkemizde de takip ediliyor. Futbolseverler "Güney Kore Suriye maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" soruları bu noktada gündeme taşındı. İşte Güney Kore Suriye maçı canlı izle ekranı ve detaylar...
GÜNEY KORE SURİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
07 Ekim Perşembe günü Saat 14:00'de başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı yayınlanmaktadır.
Maçı izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;
https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909