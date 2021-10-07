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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Josef: O golleri unutamam

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Josef: O golleri unutamam

Kartal’ın orta sahadaki Brezilyalı savaşçısı, çevrim içi buluştuğu öğrencilere hem nasihat etti hem de kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlattı

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Josef de Souza, Üsküdar SEV Ortaokulu'nun etkinliğine katıldı. Çevrim içi buluştuğu öğrencilerle sohbet eden 32 yaşındaki Brezilyalı, şunları söyledi: "Birlikte oynadığım en iyi 10 numara kim derseniz, karakteri olarak gerçekten çok büyük bir oyuncu, çok yetenekli olarak gördüğüm Alex Teixeira diyebilirim. Hayatımda unutamadığım iki golü de Galatasaray'a attım. Birincisi Fenerbahçe'de son dakikada attığım gol, ikincisi de geçen sezon maç 0-0 giderken yine Galatasaray'a karşı bulduğum gol. Bunlar benim için çok önemli. Beşiktaş'ta ve Türkiye'de çok şampiyonluklar kazanmayı, iyi izler bırakmayı hedefliyorum. Herkesin buradan gittikten sonra beni iyi hatırlamalarını istiyorum."

BELÖZOĞLU'NA YANIT
ÜSKÜDAR SEV Ortaokulu'nda öğrenim gören Emre Belözoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ömer Akif, Josef de Souza'ya "Fair-play nedir?" sorusunu yöneltti. Brezilyalı yıldız ise "Bana göre fair-play rakip oyuncu yere düştüğünde topu dışarı atmaktan çok daha öte bir şeydir. Fair-play sahanın dışında başlıyor. Ben çok hırslı ve çok istekli bir oyuncuyum. Saha içerisinde sert de bir futbol tarzım var ama bu tamamen kazanmak içindir; her zaman fair-play'e önem veririm" yanıtını verdi.

ALLAH ÇALIŞANI MUVAFFAK EDER
Profesyonel futbolcu olmak için gerçekten çok sıkı çalışmak gerektiğini kaydeden Beşiktaşlı futbolcu, "En sonunda da Allah'ın dediği oluyor. Biz elimizden geleni yapıp çok sıkı çalışıp, işleri Allah'ın eline bırakırsak o da bizi muvaffak eder" dedi.

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Josef: O golleri unutamam
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