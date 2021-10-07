Kaan bizi istiyor Cenk’e sözüm var

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili merak edilenleri de anlattı. Çebi, uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve ocak ayına kadar forma giyemeyecek olan eski oyuncuları Cenk Tosun ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Katkı vereceğini de düşünüyorum. Talihsiz bir sakatlık da geçirdi. O isterse kapımız açık. Mayıs sonu da olabilir." Sezon başında da çok istedikleri ancak kadroya katamadıkları Sassuolo'nun 26 yaşındaki stoperi Kaan Ayhan hakkında ise şöyle konuştu: "Kaan Ayhan için ocakayı gelince yine o yollaradüşeriz. İkisinden başkabir transfer düşünmüyoruz. Bıkmadan usanmadan kapısını çalacağız. Ocakta, haziranda... Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Tabii başkaları da devreye girer!.."