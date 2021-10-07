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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Kaan bizi istiyor Cenk’e sözüm var

Kaan bizi istiyor Cenk’e sözüm var
BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, transferlerle ilgili merak edilenleri de anlattı. Çebi, uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve ocak ayına kadar forma giyemeyecek olan eski oyuncuları Cenk Tosun ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Katkı vereceğini de düşünüyorum. Talihsiz bir sakatlık da geçirdi. O isterse kapımız açık. Mayıs sonu da olabilir." Sezon başında da çok istedikleri ancak kadroya katamadıkları Sassuolo'nun 26 yaşındaki stoperi Kaan Ayhan hakkında ise şöyle konuştu: "Kaan Ayhan için ocak ayı gelince yine o yollara düşeriz. İkisinden başka bir transfer düşünmüyoruz. Bıkmadan usanmadan kapısını çalacağız. Ocakta, haziranda... Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Tabii başkaları da devreye girer!.."

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Kaan bizi istiyor Cenk’e sözüm var
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