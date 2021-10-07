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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:08 Son Güncelleme: 7.10.2021 11:10

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da “Kabine Toplantısı ne zaman?” sorusuna yanıt aranıyor. Gündemin en önemli konu başlıkları arasında koronavirüs salgını, vaka sayıları ve aşılama çalışmaları yer alırken milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgınla ve aşı çalışması hakkında bilgi vermesi de ön görülüyor. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? İşte bilgiler.

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?" sorularının yanıtları, yeni hafta ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. Koronavirüsle mücadele, aşı çalışmaları, vaka sayıları, okulların son durumu, yüz yüze eğitim gibi önemli konu başlıklarının kritik toplantıda ele alınması bekleniyor. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kritik toplantıya ilişkin son bilgiler.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı en son 27 Eylül'de gerçekleşmişti.



Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 15 günde bir yapıldığı göz önüne alınırsa Kabine Toplantısı'nın 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi ön görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı?
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