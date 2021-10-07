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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:05

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman: "4 maçta 12 puana talibiz"

İHA
Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman: 4 maçta 12 puana talibiz

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli maç arasından sonra oynayacakları 4 maçta 12 puan toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 11 puanla 11. sırada tamamlayan Kayserispor'da milli maç arasında verilen izinler sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarına başladı. Haftanın ilk idmanı öncesinde açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli ara sonrasında oynayacakları 4 müsabakadan 12 puan almayı hedeflediklerini söyledi. Alanyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe ile deplasmanda Fatih Karagümrük ile sahalarında oynayacakları maçlarla ilgili olarak Karaman, "Orada 12 puan var ve biz 12 puana da talibiz. Bunu almak için hazırlanacağız ve sahada mücadele edeceğiz" dedi.

Milli arada Gençlerbirliği ile de hazırlık karşılaşması oynayarak, bazı oyunculara şans vermek istediğini de ifade eden Hikmet Karaman, ligin devre arasına kadar mevcut kadro ile devam edip takviye yapacaklarını söyledi. Karaman, "Bütün futbolcular değerli. Biz önce devre arasına kadar göreceğiz kendimizi. Sonra da lig sonuna kadar bizimle devam edecekleri göreceğiz" ifadelerini kullandı

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Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman: "4 maçta 12 puana talibiz"
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