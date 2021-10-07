KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve Kredi Başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İşte detaylar

2021 YKS sonuçları ile yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sunulan burs ve krediye başvuruda bulunmak isteyenler yoğun şekilde KYK burs başvuruları başladı mı, ne zamana başlayacak, nereden, nasıl yapılacak? sorularına cevap aramaya başladı.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

2021-2022 eğitim - öğretim dönemi KYK burs başvuru tarihi ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merak konusu olurken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler ilk başvuru tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KYK BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.