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Giriş Tarihi: 8.10.2021 06:34

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuruları için gözler GSB’de!

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuruları için gözler GSB’de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerine sağlanan burs ve kredi imkanından yararlanmak isteyenler sürece yönelik son bilgileri araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan KYK burs başvurusunun ardından bu sene de gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilen KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? 2021-2022 KYK kredi ve burs başvuruları için resmi açıklama bekleniyor.

Bu sene ilk kez üniversiteye gidecek öğrenciler ile eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler KYK burs başvuruları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. E-Devlet üzerinden işlem süreci tamamlanacak olup KYK kredi ve burs başvuruları için açıklanacak tarihler bekleniyor. Öte yandan; KYK Destek Hesabı, konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamayı geçtiğimiz günlerde yapmıştı. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuruları için gözler GSB'de!

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK burs ve kredi başvuruları için ise henüz resmi tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler ilk başvuru tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KYK BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.
  • Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
  • Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs başvuruları için gözler GSB’de!
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