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Giriş Tarihi: 7.10.2021 07:35

KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatırılacak, hesaplara ayın kaçında yatar?

KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatırılacak, hesaplara ayın kaçında yatar?

Milyonlarca öğrencinin eğitimine destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla devlet tarafından sağlanan KYK bursları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak, hesaplara ayın kaçında yatar sorusuna yanıt ararken bakanlıktan konuyla ilgili müjde geldi. “KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatırılacak?” sorusuna yanıt veren Bakan Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin beklediği tarihi de açıkladı. İşte detaylar.

Öğrencilerin öğrenim masraflarına kaynak sağlamak amacıyla devlet tarafından, öğrencinin maddi durumuna göre geri ödemeli ya da geri ödemesiz burs imkanı sağlanıyor. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerine sağlanan bu imkan, her ay belli günlerde kişinin banka hesabına yatırılıyor. 2021-2022 burs ödemeleri dün hesaplara yatmaya başlarken, KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara ne zaman yatırılacak, ayın kaçında yatar gibi sorular bakanlığın açıklamalarıyla yanıt buldu. KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak? İşte bu sorunun yanıtı ve merak edilenler.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin burs ve kredi ödemelerinin 6 Ekim itibariyle başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek" dedi.

KYK BURSU BUGÜN YATAR MI?

Bakanlığın belirttiği tarihlere göre, bugün (7 Ekim Perşembe) T.C. kimlik numarasının son rakamı "2" olan öğrencilerin ödeme işlemi gerçekleştirilecek. Bu rakam 4, 6 ve 8 olanlarsa ödemelerini önümüzdeki günlerde alacak.

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KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatırılacak, hesaplara ayın kaçında yatar?
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