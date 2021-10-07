KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatırılacak, hesaplara ayın kaçında yatar?

Öğrencilerin öğrenim masraflarına kaynak sağlamak amacıyla devlet tarafından, öğrencinin maddi durumuna göre geri ödemeli ya da geri ödemesiz burs imkanı sağlanıyor. Ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerine sağlanan bu imkan, her ay belli günlerde kişinin banka hesabına yatırılıyor. 2021-2022 burs ödemeleri dün hesaplara yatmaya başlarken, KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara ne zaman yatırılacak, ayın kaçında yatar gibi sorular bakanlığın açıklamalarıyla yanıt buldu. KYK Ekim ayı bursları ne zaman yatacak? İşte bu sorunun yanıtı ve merak edilenler.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.