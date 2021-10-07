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Giriş Tarihi: 7.10.2021 07:11 Son Güncelleme: 7.10.2021 07:11

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası detayları

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası detayları

2021 - 2022 eğitim öğretim döneminde üniversite sınavı sonuçlarının ve yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından öğrenciler tarafından yapılan başvurular sonrasından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için hak kazananlar asil liste aracılığıyla duyurulmuştu. Öğrencilerin kayıt yaptırması sonrasında asil listede boş kalan kontenjanlar için yedek listede yer alan öğrenciler merakla KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfasına erişmek isteyerek “KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yaptığı yurt başvurusu sonrasında asil listede kalan boş kontenjanlar ile ilgili olarak yedek listede bulunan öğrenciler tarafından KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfasına ulaşmak istenerek "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu üzerinden bilgi araştırması yapılmaya devam ediliyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda, bu haftanın ilk yerleştirmesi bugün gerçekleştiriliyor.

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.



Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

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KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası detayları
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