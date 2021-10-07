MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?



MasterChef 2021'de yedinci haftada Mavi takım kaptanı Hasan oldu ve Kırmızı takım kaptanı olarak Mustafa'yı seçti. İki kaptanın kurduğu takımlar, ilk dokunulmazlık oyununda mantı düellosunda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu ve eleme potasına girmek isteyen Tahsin'in ilk eleme adayı olarak söyledi. Konseyde oylama sonucunda ikinci eleme adayı Azize oldu.

