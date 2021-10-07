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Giriş Tarihi: 7.10.2021 22:51

Masterchef haftanın eleme adayları kimler oldu? 7 Ekim 2021 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef haftanın eleme adayları kimler oldu? 7 Ekim 2021 MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'de bu akşam haftanın eleme adayları belli olacak. Acun Ilıcalı yapımcılığında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ekranlara gelen yarışmada en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı oyununda karşı karşıya gelecek. 7 Ekim Perşembe MasterChef 2021 yeni bölümde Erzurum yöresel yemeklerini daha iyi yapan, dokunulmazlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazanacak? İşte haftanın eleme adayları

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam MasterChef Türkiye 2021'de son dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yöresel yemekleri 86. Bölümün özel konukları için yapacaklar. Misafirlerin vereceği oylar kazanan takım belli olacak. Peki bu akşam, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazanacak? İşte haftanın eleme adayları

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıcalı'nın katılacağı oyunda kazananı ise misafirlerin vereceği oylar belirleyecek.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girecek. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Süre sonunda şeflerin tadımı ile gecenin kazanan ismi belli olacak.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 2021'de yedinci haftada Mavi takım kaptanı Hasan oldu ve Kırmızı takım kaptanı olarak Mustafa'yı seçti. İki kaptanın kurduğu takımlar, ilk dokunulmazlık oyununda mantı düellosunda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu ve eleme potasına girmek isteyen Tahsin'in ilk eleme adayı olarak söyledi. Konseyde oylama sonucunda ikinci eleme adayı Azize oldu.

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Masterchef haftanın eleme adayları kimler oldu? 7 Ekim 2021 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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