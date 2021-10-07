Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam MasterChef Türkiye 2021'de son dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yöresel yemekleri 86. Bölümün özel konukları için yapacaklar. Misafirlerin vereceği oylar kazanan takım belli olacak. Peki bu akşam, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazanacak? İşte haftanın eleme adayları
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?
MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Acun Ilıcalı'nın katılacağı oyunda kazananı ise misafirlerin vereceği oylar belirleyecek.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girecek. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Süre sonunda şeflerin tadımı ile gecenin kazanan ismi belli olacak.
MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef 2021'de yedinci haftada Mavi takım kaptanı Hasan oldu ve Kırmızı takım kaptanı olarak Mustafa'yı seçti. İki kaptanın kurduğu takımlar, ilk dokunulmazlık oyununda mantı düellosunda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara oldu ve eleme potasına girmek isteyen Tahsin'in ilk eleme adayı olarak söyledi. Konseyde oylama sonucunda ikinci eleme adayı Azize oldu.