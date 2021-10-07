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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:35

Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi ile Mevlid Kandili tarihi

Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi ile Mevlid Kandili tarihi

Yılsonuna doğru geri sayım başlarken, 2021’in son dini günleri vatandaşların aramaları arasına girdi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu dolayısıyla Müslüman aleminin coşkuyla kutladığı bu tarih, 2021 yılında ekim ayına denk geliyor. Bu özel günü dua ve ibadetle geçirmek isteyenler şimdiden Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında diye araştırıyor. Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi ile Rebiülevvel ayının 11. Gecesine tekabül eden Mevlid Kandili tarihi haberimizde.

Müslümanların kutladığı özel geceler arasında en mübareği olan ve Resul-i Ekrem'in doğumu olarak kutlanan Mevlid Kandili için sayılı günler kaldı. Bu özel gecenin tarihi, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında sorusuyla inceleniyor. Resul-i Ekrem'in doğumunun kutlanacağı bu özel gece, bu yıl ekim ayına denk geliyor. İşte Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi ile Mevlid Kandili tarihi.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Rebiülevvel ayının 11. gecesi kutlanan Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. 17 Ekim Pazar gecesi Resul-i Ekrem'in doğumunun sene-i devriyesi kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ'NE KAÇ GÜN KALDI?

7 Ekim Perşembe günü itibariyle bu yılki Mevlid Kandili'ne 10 gün kaldı.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında? Diyanet 2021 Dini Günler Takvimi ile Mevlid Kandili tarihi
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