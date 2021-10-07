'KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR AMA...'

Konuşacak çok şey var. Her zaman olan hocaya olur. Oyuncuların da suçu vardı. Geçmişi konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum, doğru bir zaman değil.

'İNTERNETTEN UZAK KALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Takımın üzerinde herhangi bir baskı yok ama bence olmalı. Baskı, futbolcuyu diri tutar. Biraz internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Norveç'in eksiklerine gelince bu seviyelerde eksikliğin çok fazla hissedileceğini düşünmüyorum.