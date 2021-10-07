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Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:47 Son Güncelleme: 7.10.2021 17:02

Milli takımın yeni teknik direktörü Kuntz'tan net açıklama! 'Uğurcan ve Altay konusunda...'

Milli takımın yeni teknik direktörü Kuntz’tan net açıklama! ’Uğurcan ve Altay konusunda...’

Türkiye Norveç karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor! Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, ilk sınavına Norveç karşısında çıkacak. Kuntz ve kaptan Burak Yılmaz, maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuntz, yedek oyuncuların sahadakileri desteklemesi gerektiğini ifade ederken önemli konulara değindi. Kuntz ayrıca Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır hakkında da konuştu.

Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli golcü yarın akşamki Norveç maçına hazır olduklarını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken Stefan Kuntz'un kendilerini maça iyi hazırladığını ufak dokunuşların sonuç vereceğine inandığını belirtti.

'KUNTZ HOCA'NIN UFAK DOKUNUŞLARI SONUÇ VERECEKTİR'

Kuntz hocamızın uzun süreli bir anlaşması var, idealleri söz konusu. Ona destek olmalıyız. Radikal değişiklikler beklememek lazım. Ufak dokunuşlar sonuç verecektir diye düşünüyorum. Geçmişi mutlaka analiz ettik ama şu durumda o 6 aylık süreci konuşmanın bize bir yararı olmayacağını düşünmüyorum.

'KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR AMA...'

Konuşacak çok şey var. Her zaman olan hocaya olur. Oyuncuların da suçu vardı. Geçmişi konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum, doğru bir zaman değil.

'İNTERNETTEN UZAK KALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Takımın üzerinde herhangi bir baskı yok ama bence olmalı. Baskı, futbolcuyu diri tutar. Biraz internetten uzak kalmaya çalışıyoruz. Hocamız baskıyı üzerine almaya çalışıyor. Norveç'in eksiklerine gelince bu seviyelerde eksikliğin çok fazla hissedileceğini düşünmüyorum.

STEFAN KUNTZ'TAN NET AÇIKLAMA! 'EKİP MİYİZ DEĞİL MİYİZ?'

'OYUNCULARLA ZAMAN GEÇİRMEM GEREKİYOR'

Oyuncuların maçlarını izledim. Birçok stadyumu ziyaret ettim. Oyuncularımın hem sahada hem saha dışında güçlü yönlerini zayıf yönlerini anlamam için onlarla zaman geçirmem gerekiyor.

'EKİP MİYİZ DEĞİL MİYİZ GÖRECEĞİZ'

Yeni bir sayfa açıyoruz. İnsanlara neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bu süreçte oyunculara özgüven yüklemek istiyoruz. Bazı değişiklikler yapacağız. Bu maç bizim ilk stres testimiz. Oyunculara da bunu söyledim. Ekip miyiz değil miyiz? Onu anlayacağız. Yedek oyuncu sahada olan oyuncudan %1 oranında bile daha değersiz değil. Oyuncular yedek kulübesinde otururken arkadaşlarını desteklemeli.

'BU SEFER ÇAĞRILMAYANLAR...'

Dürüst olmak gerekirse bu kadroda olan oyuncular her zaman kadroda olacak diye bir durum yok. Bu kadroda olanlar, bir sonraki sefer olmayabilir. Aynı şekilde çağrılmayan isimler de önümüzdeki dönem çağrılabilir.

'UĞURCAN VE ALTAY KONUSUNUN BÜYÜK MESELE OLDUĞUNU BİLİYORUM'

Kaleci konusunun Türkiye'de büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Uğurcan ve Altay'ın yanına bir de deneyimli kaleci aldık. Kaleci antrenörümüz de idmanlarda kalecileri izledi. Bugünkü idmanda kalede kimin olacağına karar vereceğiz. Yeni bir başlangıç fırsatını sonuna kadar kullanmak istiyoruz.

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Milli takımın yeni teknik direktörü Kuntz'tan net açıklama! 'Uğurcan ve Altay konusunda...'
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