Nobel Edebiyat Ödülü’nü Abdulrazak Gurnah kazandı! Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son dakika haberleri... 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, romancı Abdulrazak Gurnah oldu. Gurnah'ın ödülü, kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı belirtildi. Bu doğrultuda, Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında, nereli ve eserleri neler sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

ABDULRAZAK GURNAH KİMDİR?

1948'de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar'da doğdu. Anadili, Afrika'da seksen milyon kişinin konuştuğu Svahili'dir. İlköğrenimini İngiliz okullarında tamamladı, çocukluğunda gittiği Kuran kursunda Arapça öğrendi. Gençliğinde Zanzibar Ayaklanması'na (1964) ve sonrasında kurulan sosyalist rejimin çalkantılı yıllarına tanıklık etti. 1968'de İngiltere'ye gitti. Yükseköğrenimin Kent Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora tezinde (1982) kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etti. Postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştı. Halihazırda Kent Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı profesörü.