Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nobel Edebiyat Ödülü'nü Abdulrazak Gurnah kazandı! Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:26

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Abdulrazak Gurnah kazandı! Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Abdulrazak Gurnah kazandı! Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Edinilen son dakika bilgisine göre, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Abdulrazak Gurnah oldu. Bu noktada, Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında, nereli ve eserleri neler sorularına yanıt aranmaya başlandı. Gurnah, 1948’de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar’da doğdu. Anadili, Afrika’da seksen milyon kişinin konuştuğu Svahili’dir. İlköğrenimini İngiliz okullarında tamamladı, çocukluğunda gittiği Kuran kursunda Arapça öğrendi. Peki, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında ve romanları nedir? İşte, Abdulrazak Gurnah'ın hayatı ve eserleri

Son dakika haberleri... 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, romancı Abdulrazak Gurnah oldu. Gurnah'ın ödülü, kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecinin kaderine nüfuz etmesinden dolayı aldığı belirtildi. Bu doğrultuda, Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında, nereli ve eserleri neler sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

ABDULRAZAK GURNAH KİMDİR?

1948'de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar'da doğdu. Anadili, Afrika'da seksen milyon kişinin konuştuğu Svahili'dir. İlköğrenimini İngiliz okullarında tamamladı, çocukluğunda gittiği Kuran kursunda Arapça öğrendi. Gençliğinde Zanzibar Ayaklanması'na (1964) ve sonrasında kurulan sosyalist rejimin çalkantılı yıllarına tanıklık etti. 1968'de İngiltere'ye gitti. Yükseköğrenimin Kent Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora tezinde (1982) kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etti. Postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştı. Halihazırda Kent Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı profesörü.

İlk romanı Memory of Departure'da (Ayrılışın Hatırası, 1987) Afrika'dageçen gençlik yıllarının ardından ülkeyi terk eden Hassan karakterinin hafızasında yer eden Afrika imgesini postkolonyal dönemin kimlik sorunları ışığında inceledi. İkinci romanı Pilgrim's Way (Hac Yolu, 1988) başlığını Winchester'ı Canterbury'deki Thomas Beckett mabedine bağlayan yoldan alır. Daha iyi bir yaşam umuduyla İngiltere'ye gelen Tanzanyalı Davud, karşılaştığı göçmen karşıtı tutumlardan dolayı paranoyak bir benlik geliştirir ve çareyi Tanzanya'daki geçmişini tamamen silmekte arar. Dottie (1990), Dottie Badoara Fatma Balfour karakteri üzerinden benzer bir yabancılaşma sorununu tartışır. Fatma Balfour'un melez kimliği, ırk ve etnisite sorununun göçmen ve sürgün karakterler üzerindeki travmatik etkilerinin yakıcı bir simgesidir.

Cennet'te (1994) Gurnah, Yakup'un oğlu Yusuf'un Kuran'da anlatılan hikâyesini 1900-1914 arası Doğu Afrika'ya uyarlar. Kolonyal söylemin Afrika'ya dair klişelerini kölelik, tarihin çarpıtılması, İslâmofobi gibi meseleler üstünden tartışırken Yusuf'un bireysel hikâyesi bir yandan kolonyalizmin bir yandan da despotizmin eleştirisine açılan ikili bir işlev görür.

By the Sea (Deniz Kenarında, 2001), emperyal pedagojinin Afrika'nın yerli gelenekleriyle karşılaşmasının doğurduğu verimli paradoksları konu eder. Salih Ömer, Kuran eğitimi almaktan duyduğu geleneksel kıvanç ile kolonyal eğitimin kazandırdığı dünya bilgisi arasında bocalarken yeni Afrika'nın çelişkileri ete kemiğe bürünür. Son Hediye (2011), 1996'da yayımlanan Sessizliğe Hayranlık'la (2018) birlikte bir nehir roman anlatısıdır. Sessizliğe Hayranlık'ın isimsiz anlatıcısı ülkesini terk eden bir Zanzibarlı muhaliftir; Britanya'ya yerleşip evlendikten sonra öğretmenlik yapar. Hayatının en istikrarlı görünen döneminde bireysel tarihini yazmaya karar verdiğinde, hiç de istikrarlı olmayan, kayıp ve kırılgan bir bastırılmış benlikle yüzleşmek zorunda kalır.

Son Hediye'de ise Gurnah, bu isimsiz anlatıcısının hikâyesini kültürel farklılıkları, belleğe kazınmış tarifsiz acıları kateden bir anlatıya kavuşturur. Gurnah'ın hakikat anlayışı, gerek kolonyal dönemin karamsar ve toptancı tasvirlerini gerekse anavatan-memleket şovenizmlerini reddeden sahici bir arayışa dayanır. Gurnah, romanları dışında, Salman Rushdie, Anthony Burgess, Joseph Conrad, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Zoe Vicomb gibi yazarlar üstüne edebiyat eleştirileri yazdı, kitaplar hazırladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Son dakika haberi: 130 bin eleman alınacak!
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Kadrolu eylemci çıktı
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu! İşte cevabı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Nobel Edebiyat Ödülü'nü Abdulrazak Gurnah kazandı! Abdulrazak Gurnah kimdir, kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA