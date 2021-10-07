Ocak planı İrfan+Gedson

Sarı-kırmızılılar, devre arasında Benfica ile tekrar masaya oturup Gedson Fernandes’i orta sahaya monte edecek. Göztepe’den gelecek İrfan Can Eğribayat da kalede Muslera’yı rahatlatacak
Yaz transferinde 11 oyuncuyu kadrosuna katan G.Saray'da gençlik operasyonu devre arasında sürecek. Sarı-kırmızılılar sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat'ı ocak ayında renklerine bağlamak istiyor. İşte Aslan'ın planı:Teknik direktör Fatih Terim,ortasahadavazgeçilmez olarak gördüğüBerkan ve Cicaldau'yuGedson'un tamamlayacağınıdüşünülüyor. Yazın 15 milyon Euro'da direten Benfica, 10 milyon Euro seviyelerinde indirime zorlanacak, kiralama formülleri devreye sokulacak. Portekizli yıldız da Florya'yadönmeye hazır.
GÖZTEPE SATMAYA SICAK
Artı 3 yerli kuralında Taylan,Berkan, Kerem, Halil,Emre Kılınç ve Alpaslan'ı dönüşümlükullanan Terim, yedekkalecileri Fatih Öztürk veİsmail Çipe'ye güvenemediğiiçin Muslera'yı ligde her maçtaoynattı. İrfan Can Eğribayat'ınolası transferinde Muslerayorucu maç maratonundadinlenme fırsatı bulacak. Göztepe'ninocak ayında 23 yaşındakikaleciyi makul bir rakamasatmaya sıcak baktığı öğrenilirken,İrfan Can için en ciddiaday Galatasaray.
İLK YOLCU YEDLİN
DEVRE arasında Galatasaray'dan gönderilecek ilk isim de kesinleşti: DeAndre Yedlin... Son dönemde SachaBoey sakatlandığı için forma şansı bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu şansını iyi kullanamadı ve performansıylasınıfta kaldı. Alternatif olarak Bursasporlu İsmail Çokçalış'ı gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, ocak ayında ABD'li sağ beki ile yollarını ayırmaya çalışacak. Bir buçuk sezon daha sözleşmesi bulunan Yedlin'i Galatasaray bonservis talep etmeden serbest bırakmaya hazır.