Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda okullarda Covid-19 testi yapılacağını duyurmuş, aile onayı olmadan hiçbir öğrenciye test uygulanmayacağının altını çizmişti. Yalnızca bazı okulları kapsayan ve veli izni gerektiren okullarda PCR testi uygulamasının detayları belli oldu. Belirlenen 10 pilot ildeki bazı okullarda gerçekleştirilecek olan bu uygulamayla ilgili olarak veliler "Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu, hangi illerde ve okullarda zorunlu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yanıtlar.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Bakanlık tarafından belirlenen pilot illerdeki öğrencilere uygulanacak PCR testi zorunlu olmayacak. Sadece aileleri tarafından onay verilen öğrencilere test yapılacak.