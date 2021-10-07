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Giriş Tarihi: 7.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 7.10.2021 07:12

Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu, hangi illerde ve okullarda zorunlu? PCR testi veli izin dilekçesi nasıl verilecek?

Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu, hangi illerde ve okullarda zorunlu? PCR testi veli izin dilekçesi nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda PCR testi uygulaması ile ilgili detayları duyurdu. Yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması amacıyla gerçekleştirilen bu uygulama, okullarda PCR testi zorunlu mu oldu, hangi illerde ve okullarda zorunlu gibi sorularla inceleniyor. PCR testi veli izin dilekçesi ve Kovid-19 testi onayı nasıl verilecek? İşte detaylar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda okullarda Covid-19 testi yapılacağını duyurmuş, aile onayı olmadan hiçbir öğrenciye test uygulanmayacağının altını çizmişti. Yalnızca bazı okulları kapsayan ve veli izni gerektiren okullarda PCR testi uygulamasının detayları belli oldu. Belirlenen 10 pilot ildeki bazı okullarda gerçekleştirilecek olan bu uygulamayla ilgili olarak veliler "Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu, hangi illerde ve okullarda zorunlu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yanıtlar.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Bakanlık tarafından belirlenen pilot illerdeki öğrencilere uygulanacak PCR testi zorunlu olmayacak. Sadece aileleri tarafından onay verilen öğrencilere test yapılacak.


PCR TESTİ ÖRNEĞİ NASIL ALINACAK?

Okullarda yapılacak PCR testlerinde normal testlerden bir farklılık bulunuyor. Normal şartlarda PCR testi, boğazdan ve burundan alınan sürüntü örnekleri ile yapılıyor. Ancak okullarda yapılan testlerde öğrencilerin sadece boğazından sürüntü örneği alınacak.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü,

"Uygulamanın amacı günlük olarak okullarda salgının artışını tespit etmek. Bu da zaten pilot olarak seçilen okullarda olacak. Bu okullarda da veli iznine göre öğrenciler test edilecek. PCR testleri tükürükten alınacak örneklerle yapılacak. Yani burundan örnek alınmayacak. Pek çok Avrupa ülkesinde de tükürük testi yapılıyor. Öğrencilere herhangi bir zararı olmuyor." ifadelerini kullandı.

PİLOT OKULLAR NASIL BELİRLENECEK?

PCR testi yapılacak okullar, Sağlık Bakanlığı tarafından vaka ve nüfus yoğunluğuna göre seçilecek. Belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.

PCR TESTİ İÇİN VELİ ONAYI NASIL VERİLECEK?

PCR testi onayı için aileden imzalı onay formu alınacak. Uygulamanın başlamasıyla onay formlarının nasıl imzalanacağı veya okullara nasıl ulaştırılacağı belli olacak.

OKULDA PCR TESTİ YAPILACAK 10 PİLOT İL HANGİLERİ?

Yeni bürokratik uygulamaları toplumun tamamına entegre etmeden önce belli bir bölgede deneyerek eksikliklerinin giderilmesi amacıyla seçilmiş ile pilot il adı verilir. Pilot il seçimi uygulamanın şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu uygulamadaki pilot iller arasında Edirne, Balıkesir ve Erzurum'un da olduğu; İstanbul, Ankara ve İzmir için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Okullarda PCR testi zorunlu mu oldu, hangi illerde ve okullarda zorunlu? PCR testi veli izin dilekçesi nasıl verilecek?
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