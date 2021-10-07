Pellegrini’den vazgeçmiyor

Trabzonspor, transferin son gününe kadar almak için uğraştığı 22 yaşındaki İtalyan sol bek için devre arasını bekliyor
Bordomavili yönetim, bu sezon en çok tartışılan mevki olan sol bek için arayışlara başladı. Yabancı oyuncu sayısı13 olan ve devre arasında bir futbolcu göndermeden kadrosunasadece 1997 doğumluya da daha küçükbir isim katabilecek olan Trabzonspor sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve Iraklı Azarovi'yi takibini sürdürüyor. Bu sezon Juventus'ta sadece bir maçta süre alan Pellegrini için devre arasında girişim yapılması bekleniyor. Yaz döneminde İtalyan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişim yapan bordomavililer, kulübü ve oyuncuyu ikna edememişti. 22 yaşındaki sol bek, 9 milyon Euro piyasadeğeri ve geçmişteki performansıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.