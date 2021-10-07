Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pellegrini’den vazgeçmiyor
Giriş Tarihi: 7.10.2021

Pellegrini’den vazgeçmiyor

YUNUS EMRE SEL
Pellegrini’den vazgeçmiyor

Trabzonspor, transferin son gününe kadar almak için uğraştığı 22 yaşındaki İtalyan sol bek için devre arasını bekliyor

Bordomavili yönetim, bu sezon en çok tartışılan mevki olan sol bek için arayışlara başladı. Yabancı oyuncu sayısı 13 olan ve devre arasında bir futbolcu göndermeden kadrosuna sadece 1997 doğumlu ya da daha küçük bir isim katabilecek olan Trabzonspor sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve Iraklı Azarovi'yi takibini sürdürüyor. Bu sezon Juventus'ta sadece bir maçta süre alan Pellegrini için devre arasında girişim yapılması bekleniyor. Yaz döneminde İtalyan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişim yapan bordomavililer, kulübü ve oyuncuyu ikna edememişti. 22 yaşındaki sol bek, 9 milyon Euro piyasa değeri ve geçmişteki performansıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününe odaklandı!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Başkan Erdoğan'dan son dakika 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!
Son dakika: Fenerbahçe'ye forvet müjdesi! Yıllar önce Galatasaray'ı yıkmıştı yeniden devreye girdiler, Mesut Özil...
TOGG'dan heyecan veren yerli otomobil paylaşımı
SON DAKİKA! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 okullar kapanır mı ve son durum nedir?
Son dakika haberi: Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den üzen haber!
SON DAKİKA | Talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı! Şeyda Yılmaz böyle düşmüş
Robert Lewandowski kararını verdi! Real Madrid ve Chelsea derken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Pellegrini’den vazgeçmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA