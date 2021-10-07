Sabah Spor Yazarları, zorlu Norveç maçı öncesi Türkiye’yi değerlendirdi
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SORU: Milli Takım, yeni hocası Kuntz ile Norveç maçını kazanabilir mi? Oyuncu seçimlerini nasıl buldunuz?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Zor maç ama ümidim fazla
Yarın gece Dünya Kupası yolunda çok önemli bir maça çıkacağız. Mutlakkazanmamız gerekiyor. Kazanırsak grup ikinciliğini garantileriz, az da olsa birincilik şansımız devam eder. Şu andateknik direktörün bukadar kısa süre içindeyapacağı tek iş, doğrubir kadro kurup iyi birmotivasyon sağlamaktır. Takımda iki önemli eksiğimiz var. Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak cezaları nedeniyle bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecekler. Ancak rakibimizin bizden daha önemli eksikleri var. Forvet hattında Cengiz ve Burak'ın fizik açıdan hazır olmaları benim ümidimi artırıyor. Rakibimizgüçlü olsa da ben bumaçı kazanacağımızainanıyorum. Bana göre kadroya katılan Berkan, Berat ve Serdar Dursun gibi yeni isimler kesinlikle doğru tercihler.
ALİ GÜLTİKEN
İş oyuncuların ayağında
Norveç ile hayati bir maç oynayacağız. Kazanırsak tekrardan gruptaki iddiamızı önemli bir yere taşıyacağız. Yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Takımda çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularınolayı daha fazlasahiplenmesi gerekiyor. Çünkü daha önce çok önemli işlere imza attılar ve yapabileceklerini bize gösterdiler. Seviyeyi yukarıya çektiler. Bunu tekrar etmeleri gerekiyor. Yeni oyuncular davetedilebilir ama önemliolan ana kadrodaki ilk11'de yer alan ve bugünekadar Milli Takım'ıburaya kadar taşımışolan oyuncuların performansları. Çünkü bu seviyede çok derin değişiklikler yapamazsınız. Kadro genişliği içinde yeni oyuncular olabilir. Ama yine iş döner Cengiz, Burak, Merih, Okay, Hakan ve Yusuf'un performanslarına bakar. O yüzden teknikdirektör konusu elbettekonuşulacak ama iş şuanda oyuncuların ayağında.Umarım istediğimizgibi oynar, yolumuzadevam ederiz.
BÜLENT TİMURLENK
Yapması gerekeni yaptı
Bir aylık sürede Stefan Kuntz, yurt içi ve yurt dışında maçları tribünde izleyerek yapması gerekeni yaptı. Elbette kielde kemik bir kadrovar. Cezalı oyuncularında yokluğunda kadroseçimine getirilebilecekbir eleştiri yok. 3-4 gün birlikte antrenman yapabildiği futbolcularla yeni bir diziliş, örneğin üçlü savunmayı mutlak kazanılması gereken Norveç karşılaşmasında deneyeceğini sanmıyorum ama orta vadede Milli Takım'ın dizilişi de oyunu da mutlaka değişecektir. Rakipte Haalandve Sörloth yokken Kadıköy'debüyük taraftardesteğiyle coşkulu biroyun ortaya koyan birMilli Takım göreceğimizeinanıyorum. Önemli olan bu iki maçı kazanmak, yoksa tren kaçar. O zaman sıfır noktasına döneriz ama umudun devam ettiği, hedefin olduğu bir yolda yürümekte fayda var diye düşünüyorum.
FATİH DOĞAN
Ya destan ya hüsran
Norveç ve Letonya karşılaşmaları öncesi teknik adam değişikliği riskli bir hareketti. Bu tür değişiklikler takım üzerinde şok etkisi yapıp 12 Haziran'dan bu yana olan büyük düşüşü durdurmak için psikolojik bir bariyer olabilir ama bir o kadar da riskli bir hareket. Stefan Kuntz'un gelişi birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Eğer Norveç maçınıkaybederse ve busüreçte Dünya Kupası'nagidemezsek hemKuntz için hem debu kararın altyapısınıhazırlayan Hamit Altıntopiçin ciddi bir tartışmaortamına dönüşür. Bu durum da doğaldır. Bu kadroyu da bu kadar kısa sürede Stefan Kuntz'un tanıyıp organize etme imkânı yok. Hamit Altıntop ile birlikte yaptıklarını görebiliyoruz. Caner gibi küskünlerin dönmesi, Enes'in dışarıda bırakılıp Serdar gibi forvette yeni şeyler vadeden isimlerin katılması hiç kuşkusuz Milli Takım'a ayrı bir hava, farklı bir nefes katacaktır. Norveç çok sert, disiplinli oynayan bir takım. Ancak Haaland, Sörlothgibi önemli isimlerinde olmaması MilliTakım'a ihtiyacı olanşansı verebilir. MilliTakım adına kısa vadedebir dönüş noktasıvarsa o gün yarındır.