Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."

Son dakika... Her dönem olduğu gibi Türk futbolunun gündemi yine hakem hataları. Ligin henüz 8 haftası geride kalırken futbol dünyası hakemlerden şikayetçi. Hemen hemen her kulüp hakemlerin performansını eleştiriyor. Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki müsabakada Sergen Yalçın'ın küfürden mi yoksa sahaya girip topa vurmasından dolayı mı atıldığı tartışmaları yaşanırken, Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği müsabakada atılan 2 gol büyük yankı uyandırdı.