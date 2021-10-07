Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."

Son dakika... Her dönem olduğu gibi Türk futbolunun gündemi yine hakem hataları. Ligin henüz 8 haftası geride kalırken futbol dünyası hakemlerden şikayetçi. Hemen hemen her kulüp hakemlerin performansını eleştiriyor. Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki müsabakada Sergen Yalçın'ın küfürden mi yoksa sahaya girip topa vurmasından dolayı mı atıldığı tartışmaları yaşanırken, Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği müsabakada atılan 2 gol büyük yankı uyandırdı.
Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Erman Toroğlu, hakemlerin performansı değerlendirdi. Toroğlu, hakemlerin tutarsız kararlar verdiğini ifade ederken, "Abdulkadir Bitigen ve Ali Palabıyık'ın kaç hafta dinlendirileceklerini merak ediyorum" dedi.
İŞTE TOROĞLU'NUN O YAZISI...
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı oynandı. Hakem sürati kesmemek için bazı sert hareketleri es geçti... Olabilir... Hakem maçın sonuna 8 dakika koydu oynanmayan süre olarak. Ama 8 dakika bittikten sonra 3 dakika daha oynattı.
Tamam Rizeli oyuncular vakit geçiyorlardı ama 3 dakikalık uzatılacak bir şey yoktu. Korner filan derken Galatasaray üçüncü golü attı.
Hakem önce Rize'ye penaltı verdi. Sonra da Diagne'nin iki ve sonrasındaki pozisyonunu devam ettirdi. Eğer Rize'ye o penaltıyı veriyorsan, Diagne'nin sonraki üç pozisyonuna da faul çalman gerek.
Rize'nin o penaltısını vermesen ve o üç pozisyonu devam ettirsen kabulümdü. Kendi içinde ikileme düşüyorsun. Daha da önemlisi dersiniz ki; görüş.
Bir yere kadar kabul ederim. Peki Muslera'nın sarıdan sonra "Al bunu bilmem nereye götür" diye vuruşuna kafanı kaldırıp ikinci sarıdan kırmızı veremedin.
Argoda bir laf vardır "Yemedi". O zaman yemediğin işi yapmayacaksın. Peki sahadaki vatandaş bunları yaptı, televizyon başındaki Abdulkadir Bitigen'e ne demeli. O da bir evlere şenlik.
Gelelim sadede... Merak ediyorum Bitigen ve Palabıyık kaç maç dinlendirilecek veya dinlendirilmeyecek mi? Dikkatle izleyeceğim. Kamuoyuna da bunu televizyon ve gazeteden bildireceğim.
Beyler restoranda yemek yerseniz önünüze sonunda bir fatura gelir. Onu ödemek zorundasınız. Her haltı yiyip onu ödemeden restorandan çıkamazsınız. Çıkmaya kalkarsınız mecazi anlamda ya döverler ya da bulaşık yıkatırlar. Her şeyin bedeli vardır.
KÜFRÜ GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ!
Geçen hafta Beşiktaş-Sivasspor maçı oynandı. Sergen bir karara itiraz etti. Sahaya girdi, topa vurdu, hakem de oyundan attı . Hakem attıktan sonra tüm Türkiye'nin gördüğü gibi Sergen küfretti.
Sergen, ceza heyetine küfürden dolayı değil, oyuna girip topa vurduğu için gitti. 4. hakemin herhalde kulakları sağırdı. Beşiktaşlılar basın yoluyla ağır baskı yaptılar.
Neymiş, Beşiktaşlı yöneticiler hakeme soyunma odasına giderken sormuşlar, "Niye attın" diye. O da "Sahaya girip topu vurduğu için" demiş. Israrla bu işleniyor ki küfür yazılmasın.
Başka bir teknik direktöre 8 maç veriyorsunuz küfrettiği için, diğerinin küfrünü görmemezlikten geliyorsunuz. Bu tarz adalet yapıyorsanız, sonunda ne olacağını görürsünüz.