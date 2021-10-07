SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA VE MESUT ÖZİL GÖRÜŞECEK! BAŞKAN DA DEVREYE GİRDİ...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, krizin büyümemesi adına hemen kolları sıvadı. Başkan Koç, hem Pereira ile hem de Mesut Özil ile bir görüşme gerçekleştirecek.