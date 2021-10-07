Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında son perde! Başkan Ali Koç devreye girdi bu hafta...
Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:53 Son Güncelleme: 7.10.2021 14:06

Son dakika: Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında son perde! Başkan Ali Koç devreye girdi bu hafta...

Son dakika: Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında son perde! Başkan Ali Koç devreye girdi bu hafta...

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler ilk 8 haftada aldığı 19 puanla liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kaptanı Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Mesut Özil, Kasımpaşa maçında oyuna giremeyince ısınma yeleğini yere atmıştı. Başkan Ali Koç da devreye girdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, Sosa ve Tisserand milli aradan sonra takıma geri dönecek. Sağ kanat için Nazım Sangare'nin de dönecek olması Pereira'nın elini güçlendirdi. Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında kritik bir görüşme yapılacak.

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA VE MESUT ÖZİL GÖRÜŞECEK! BAŞKAN DA DEVREYE GİRDİ...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, krizin büyümemesi adına hemen kolları sıvadı. Başkan Koç, hem Pereira ile hem de Mesut Özil ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Fanatik'in haberine göre Ali Koç, krizin büyümemesi için hemen harekete geçti.

Başkan Koç'un devreye girmesinin ardından Vitor Pereira da kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, bu hafta Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Pereira bu görüşmede öğrencisine, takımın lideri olduğunu hatırlatıp, "Hedeflere ulaşmamız için senin vereceğin katkılar çok önemli. Bu takımın vazgeçilmez isimlerinden birisin" mesajını verecek.

ALİ KOÇ UYARACAK!

Ayrıca Ali Koç'un da bu ikiliyle daha sonra bir görüşme yapabileceği kaydedildi.

Başkan Koç'un, bu tarz sıkıntılarda tarafların kapalı kapılar ardında dertlerini anlatıp, sorunları çözmeye çalışması gerektiğine dikkat çekeceği öğrenildi.

Mesut Özil ligin 3. haftasındaki Altay deplasmanında kasığında ağrı olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkartılmış, geçen hafta içerisindeki Olympiakos mücadelesinde ise gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle görev yapamamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMASINA YENİDEN KAVUŞUYOR

İrfan Can Kahveci, bir süre daha bireysel antrenmanlara devam edecek. Uyluk sakatlığı nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan futbolcu 7 karşılaşmada görev yapamadı.

SOSA 7 MAÇ ARADAN SONRA TAKIMA DÖNÜYOR

Sosa, kuvvetlendirme ve saha çalışmalarına devam edecek. Arjantinli yıldız adale sertleşmesi nedeniyle 7 maçta takımdaki yerini alamadı.

Tisserand kendisini iyi hissediyor. İrfan ve Sosa'dan önce takımdaki yerini alacak. O da arkadaşları gibi 7 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Son dakika haberi: 130 bin eleman alınacak!
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Kadrolu eylemci çıktı
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu! İşte cevabı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mesut Özil ile Vitor Pereira arasında son perde! Başkan Ali Koç devreye girdi bu hafta...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA