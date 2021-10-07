SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA VE MESUT ÖZİL GÖRÜŞECEK! BAŞKAN DA DEVREYE GİRDİ...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, krizin büyümemesi adına hemen kolları sıvadı. Başkan Koç, hem Pereira ile hem de Mesut Özil ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Fanatik'in haberine göre Ali Koç, krizin büyümemesi için hemen harekete geçti.
Başkan Koç'un devreye girmesinin ardından Vitor Pereira da kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, bu hafta Mesut Özil ile özel bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.
Pereira bu görüşmede öğrencisine, takımın lideri olduğunu hatırlatıp, "Hedeflere ulaşmamız için senin vereceğin katkılar çok önemli. Bu takımın vazgeçilmez isimlerinden birisin" mesajını verecek.
ALİ KOÇ UYARACAK!
Ayrıca Ali Koç'un da bu ikiliyle daha sonra bir görüşme yapabileceği kaydedildi.
Başkan Koç'un, bu tarz sıkıntılarda tarafların kapalı kapılar ardında dertlerini anlatıp, sorunları çözmeye çalışması gerektiğine dikkat çekeceği öğrenildi.
Mesut Özil ligin 3. haftasındaki Altay deplasmanında kasığında ağrı olduğu gerekçesiyle kadrodan çıkartılmış, geçen hafta içerisindeki Olympiakos mücadelesinde ise gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle görev yapamamıştı.
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