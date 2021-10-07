Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Abdullah Avcı, ilki başarmak istiyor
Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:56

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Abdullah Avcı, ilki başarmak istiyor

İHA
Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak! Abdullah Avcı, ilki başarmak istiyor

Süper Lig'de milli maçların ardından Trabzonspor evinde lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde Fenerbahçe'yi yenerek ilk büyük maçını kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor'un başında rekorlar kırarak farklı hikayelerin altına imza atan Abdullah Avcı, zorlu Fenerbahçe maçını kazanarak camiayı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

Milli arada takımına 4 gün izin veren Abdullah Avcı, 17 Ekim'de oynanacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarının başlamasıyla birlikte yoğun bir mesaiye girecek. Bu maç öncesinde milli takımdaki oyuncuların durumları, sakat oyuncuların tedavi süreçleri ile birlikte kadroda bulunan oyuncuların performansına kadar hareketli bir tempoya girecek olan deneyimli teknik adam, bordo-mavili takımın başında taraftarı önünde ilk büyük maçını kazanarak şampiyonluk yolunda takımını bir adım öne geçirmeyi hedefliyor.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geldiği günden beri önemli işlere imza attı. Süper Kupa'nın kazanılmasının yanı sıra 17. sıradan aldığı takımı Avrupa arenasını taşıyan tecrübeli teknik adam bu kez taraftarının desteği ile liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den almak için mücadele edecek.

YENİ BİR HİKAYE BAŞLAYACAK

Trabzonspor'un başında rekorlar kırarak farklı hikayelerin altına imza atan Abdullah Avcı, zorlu Fenerbahçe maçını kazanarak camiayı tam anlamıyla şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un başında 330 gündür bulunan Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumunda, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye ise 1-0 mağlup olmuştu. Bu sezon ise Galatasaray karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen geriden gelip müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi bu kez Avcı yönetiminde evindeki ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

BÜTÜN VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekibi ile birlikte Fenerbahçe'nin tüm verilerini mercek altına alacak. Bu konuda önemli bir ekibe sahip olan tecrübeli teknik adam ortaya çıkartacağı tüm verileri oyuncularıyla yapacağı toplantılarda anlatacak. Sahada ise uygulamaya koyarak geri dönüşümlerini değerlendirecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Son dakika haberi: 130 bin eleman alınacak!
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için yatırımcılar Cuma gününü bekliyor!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Kadrolu eylemci çıktı
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Abdullah Avcı, ilki başarmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA