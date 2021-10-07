Trabzonspor kendi rekorunu kırdı! Son 7 sezonun...

BASIN MENSUPLARI, YENİLENEN FUTBOL OYUN KURALLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) işbirliği ile basın mensuplarına yönelik, yenilenen futbol oyun kuralları ile ilgili bir seminer verildi. Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi ve Eğitimci Şeref Küskün tarafından TSYD Trabzon Şube lokalinde gerçekleşen seminere çok sayıda gazeteci katıldı. Şube başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon'da spor muhabirliğinin üst seviyede yapıldığına dikkat çekerek, "Görevimiz her türlü bilgiyi kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak. Trabzon aynı zamanda bir futbol şehri ve bu branşta değişen, yenilenen kurallara yönelik meslektaşlarımızla birlikte seminer düzenledik. Bu etkinlikte bize her türlü desteği veren TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Hacıkerimoğlu, ve Yılmaz Büyükaydın ile MHK Üyesi Hikmet Öksüzoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





Eğitimci Küskün, yenilenen ve tartışmalara sebebiyet veren kuralları videolu olarak anlatırken, merak edilen sorulara da cevap verdi. El ve kolların kural dışı kullanılması, ofsayt kuralları, avantaj uygulamaları, elle oynama, mücadele ve itirazlarla ilgili sunumların görüntüler eşliğinde anlatıldığı seminer sonrasında TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, katkılarından dolayı Şeref Küskün'e plaket takdim etti.