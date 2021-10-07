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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:07

Trabzonspor'dan sol bek atağa! Listede Luca Pellegrini ve Azarovi var

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’dan sol bek atağa! Listede Luca Pellegrini ve Azarovi var
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Süper Lig'e 8 maçta aldığı 18 puanla iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda sol bek bölgesi için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz ekibinin listesinde 2 isim bulunuyor.

Trabzonspor yönetim,, bu sezon en çok tartışılan mevki olan sol bek için arayışlara başladı.

Yabancı oyuncu sayısı 13 olan ve devre arasında bir futbolcu göndermeden kadrosuna sadece 1997 doğumlu ya da daha küçük bir isim katabilecek olan Trabzonspor sezon başında alamadığı Luca Pellegrini ve Iraklı Azarovi'yi takibini sürdürüyor.

Bu sezon Juventus'ta sadece bir maçta süre alan Pellegrini için devre arasında girişim yapılması bekleniyor.

Yaz döneminde İtalyan futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişim yapan bordo-mavililer, kulübü ve oyuncuyu ikna edememişti.

22 yaşındaki sol bek, 9 milyon Euro piyasa değeri ve geçmişteki performansıyla gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.

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Trabzonspor'dan sol bek atağa! Listede Luca Pellegrini ve Azarovi var
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