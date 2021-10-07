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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:09 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:09

Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı saat kaçta?

Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı saat kaçta?

2022 Dünya Kupası elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 7. Grup maçında Norveç ile yeşil sahada bir araya geliyor. 11 puanla 3. sırada yer alan ayyıldızlı millilerimiz, Norveç karşısında galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Milli maçı televizyondan takip edecek olanlar “Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Milli maça ilişkin merak edilen Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası G grubu 7. maçında Norveç ile karşılaşıyor. Ayyıldızlı millilerimizin Norveç karşısındaki mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler "Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve gün saat detayları şöyle;

  • Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.


A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, NORVEÇ MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.



Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.



TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

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Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı saat kaçta?
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