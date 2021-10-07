Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:09 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:09

Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı saat kaçta?

2022 Dünya Kupası elemeleri G grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 7. Grup maçında Norveç ile yeşil sahada bir araya geliyor. 11 puanla 3. sırada yer alan ayyıldızlı millilerimiz, Norveç karşısında galip gelerek hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Milli maçı televizyondan takip edecek olanlar “Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Milli maça ilişkin merak edilen Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası G grubu 7. maçında Norveç ile karşılaşıyor. Ayyıldızlı millilerimizin Norveç karşısındaki mücadelesini izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyenler "Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor. TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? Dünya Kupası elemeleri Türkiye Norveç maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve gün saat detayları şöyle;

Dünya Kupası elemeleri G grubu Türkiye-Norveç maçı 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.