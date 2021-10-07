Pek çok kullanıcıya ev sahipliği yapan İnternet Servis Sağlayıcısı kullanıcıları "Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medya platformu üzerinden konu ile ilgili yorumlar yapılırken aynı zamanda son açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki; Türknet çöktü mü?