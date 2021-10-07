Pek çok kullanıcıya ev sahipliği yapan İnternet Servis Sağlayıcısı kullanıcıları "Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medya platformu üzerinden konu ile ilgili yorumlar yapılırken aynı zamanda son açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki; Türknet çöktü mü?
TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? TÜRKNET İNTERNET NEDEN YOK?
Türknet resmi sosyal medya hesabından 7 Ekim 2021 tarihinde saat 12.16 itibariyle yapılan açıklamada, "Merhaba, yaşanan durumun farkındayız, çözüm adına mühendislerimiz çalışmaları sürdürüyor. En hızlı şekilde çözümleyip bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi.
Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.