Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?
Giriş Tarihi: 7.10.2021 12:35 Son Güncelleme: 7.10.2021 12:36

Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?

Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?

İnternet Servis Sağlayıcısı olarak bilinen TürkNet kullanıcıları, sosyal medya üzerinden erişim problemi yaşadıklarına dair yorumlar yapmaya başladı. Konu ile ilgili son gelişmeler merak edilirken aynı zamanda “Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?” gibi sorulara da yanıt aranıyor.

Pek çok kullanıcıya ev sahipliği yapan İnternet Servis Sağlayıcısı kullanıcıları "Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medya platformu üzerinden konu ile ilgili yorumlar yapılırken aynı zamanda son açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki; Türknet çöktü mü?

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ? TÜRKNET İNTERNET NEDEN YOK?

Türknet resmi sosyal medya hesabından 7 Ekim 2021 tarihinde saat 12.16 itibariyle yapılan açıklamada, "Merhaba, yaşanan durumun farkındayız, çözüm adına mühendislerimiz çalışmaları sürdürüyor. En hızlı şekilde çözümleyip bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Son dakika haberi: 130 bin eleman alınacak!
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Kadrolu eylemci çıktı
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Son dakika: Messi mi, Ronaldo mu? Futbol dünyasının en merak edilen sorusu cevabını buldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türknet çöktü mü? TürkNet erişim problemi mi var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA