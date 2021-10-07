Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 7 Ekim 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ekim 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Ekim 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK GEZEGENİ AŞKLARI KARIŞTIRIYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Dün hava burcunda meydana gelen Yeniay'ın etkileri devam ediyor. Bir süredir aklında olan konular için bugün harekete geçeceksin. Yerinde saymak, sana göre değil.
Boğa: Uzun süredir peşinde olduğun konular bugün sana aradığın cevapları verecek. Sevgi gezegeni Venüs'ün etkisi ilişkilerine yansıyacak. Hukuksal konulardaki beklentilerin karşılık bulabilir.
İkizler: Uzun zamandır rafa kaldırdığın konular yeniden gündeminde. Zarafet gezegeni Venüs, değişken burçtaki hareketine başlıyor. İlişki konuları gündemine gelebilir.
Yengeç: Aşk ve sevgi gezegeni Venüs, ateş burcunda konumlanıyor. Çevren genişliyor. Gireceğin ortamlardaki kişilerle sağladığın uyum, ileride yeni fırsatları da beraberinde getirebilir.
Aslan: İlgilendiğin konulara daha net bir şekilde odaklanıyorsun. Eğer bir süredir aklında olan ve bir türlü cesaret edemediğin bir konu varsa, bugün bu konuların üzerine gideceksin.
Başak: İletişim konusunda kendini daha iyi hissettiğin bir gündesin. Aşkı temsil eden Venüs, ateş burcuna yerleşiyor. Araştırmaların hız kazanabilir.
Terazi: Dinamik ve hareketlisin. Çünkü sevgi gezegeni Venüs, ateş burcunda konumlanıyor. Temponun yoğun olması, seni zorlayabilir.
Akrep: Çalışmalarının fark edilmesi, işlerine odaklanman için motivasyon kaynağı olacak. İlişki konuları gündemine gelebilir.
Yay: Güzellik gezegeni Venüs, burcundaki hareketine bugün başlıyor. İhtiyaçların öne çıkacak. Yapmak istediğin planlarda, isteklerine ağırlık ve öncelik vereceksin.
Oğlak: Denemekten vazgeçmiyorsun. Başarısız olduğun sana hatırlatılacak olsa da her seferinde bir adım daha öteye geçmek için çabalamaya devam edeceksin.
Kova: Hayatında duygusallığa yer yok. Geçmiş tecrübelerin bu konuda seni ketum birisi gibi gösteriyor olsa da doğruluğunu inandığın konularda geri adım atmayacaksın.
Balık: Arkadaşlarınla soğuklukların nedenini öğrenebilirsin. Zarafet gezegeni Venüs, ateş burcunda konumlanıyor. Bir süredir görüşmediğin akrabalarınla ilgili haberler alabilirsin.
AŞK GEZEGENİ AŞKLARI KARIŞTIRIYOR
Kimisi didişerek sever, kimisi de dokunmadan sevemez, kimisi de daima ilişkinin emniyet kemeridir. Peki sevme biçimimizi hangi gezegen tayin eder? Gönüllerdeki sevme şeklini yansıtan, aşkı yaşayış şeklini ortaya koyan Venüs, tıpkı bir bukalemun gibi hangi burçtaysa onun rengine bürünür. Yay burcundaki etkisi de klasik temellerden çok daha derin bir etki bırakacak. Sebebi ise yanında destek aldığı Ay düğümleri olacak. Kaldı ki her ne kadar Yay burcunu eğlenceli anlatsalar da çabuk sinirlenen bir burç olduğunu yaşayan biliyor. Venüs, Zodyak'ın en değişkeni macerayı ve yaşamı doya doya tatmak isteyen Yay burcuna geçişi sevme şeklimizi nasıl etkileyecek?
Bugünden itibaren aşk ve güzellik gezegeni ateş elementinde yerini alacak. Baskıyı, kıskanmayı, inişli çıkışlı ilişkileri mercek altına alacak. Ayrıca şakayla karışık yapılan eleştirilerin dozunu arttırırken herkesin bir bilinmezi olduğunu hatırlatacak. Konforun, kalitesinin, asaletin temsilcisi olan Venüs, bu evrede sosyal yaşamları, sanatsal yetenekleri, bohem alışkanlıkları temsil edecek. Aynı zamanda ilişki merkezli bir gezegen olması, farklılık, renklilik, sıra dışılık, kültürler arası geçişi de devreye sokacak.
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Yay burcunda Venüs, üzüntüye gelemez. Depresyonu sevmez, bu tarz insanları kendinden uzaklaştırması mesafeli ve zaman zaman ukala olarak görülmesine neden olabilir. Çünkü baştan bu yana belirttiğim gibi rahatlama, keyif alma ve boş verme odaklıdır. Yüzleşmek, derinlemesine konuşmalar bu evrede can sıkıcı olacaktır. Bekarlara, yalnızlara tez canlılık verecek. Bilginize.