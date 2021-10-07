Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 7 Ekim 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ekim 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Ekim 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞK GEZEGENİ AŞKLARI KARIŞTIRIYOR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 7 EKİM 2021 PERŞEMBE

Koç: Dün hava burcunda meydana gelen Yeniay'ın etkileri devam ediyor. Bir süredir aklında olan konular için bugün harekete geçeceksin. Yerinde saymak, sana göre değil.

Boğa: Uzun süredir peşinde olduğun konular bugün sana aradığın cevapları verecek. Sevgi gezegeni Venüs'ün etkisi ilişkilerine yansıyacak. Hukuksal konulardaki beklentilerin karşılık bulabilir.

İkizler: Uzun zamandır rafa kaldırdığın konular yeniden gündeminde. Zarafet gezegeni Venüs, değişken burçtaki hareketine başlıyor. İlişki konuları gündemine gelebilir.

Yengeç: Aşk ve sevgi gezegeni Venüs, ateş burcunda konumlanıyor. Çevren genişliyor. Gireceğin ortamlardaki kişilerle sağladığın uyum, ileride yeni fırsatları da beraberinde getirebilir.