İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Yasemin Şefkatli yaşı, mesleği, hayatı!

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses bu akşam Yasemin Şefkatlı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Sosyal medyadaki bekarlığa veda paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü güzel hakkındaki detaylar bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Hal böyleyken "Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Yasemin Şefkatli hakkında merak edilen tüm detaylar...