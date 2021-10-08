3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar ve kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge müjdesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. 1,6 milyon memuru ilgilendiren bu gelişmeyle 3600 ek gösterge ne zaman verilecek sorusu yanıt bulurken konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyuruldu. Yüz binlerce kamu personelinin beklediği bu gelişmenin ardından 3600 ek gösterge nedir, ne işe yarar, kimleri kapsıyor, maaşa etkisi olacak mı gibi sorular gündeme geliyor. İşte detaylar.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinde, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memura göre emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.