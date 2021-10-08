Altın fiyatları 8 Ekim Cuma alış satış verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Hem hediyelik eşya olarak hem de iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları bilgisi, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 8 Ekim Cuma gününe ait canlı rakamlara göre; bugün gram altın 502 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 217 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlara ilişkin veriler.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 452,99
SATIŞ: 470,51
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.296,00
SATIŞ: 3.363,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.309,00
SATIŞ: 3.345,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.217,80
SATIŞ: 3.281,15
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.627,00
SATIŞ: 1.659,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 813,00
SATIŞ: 829,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 502,26
SATIŞ: 502,35