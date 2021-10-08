Arap sermayesinin satın aldığı Newcastle United’ın ilk hedefi belli oldu! Barcelona’dan...

NEWCASTLE UNİTED'TA İLK HEDEF COUTİNHO!
Brezilyalı 10 numara Coutinho, yeniden Premier Lig'e dönebilir. Inter'den Liverpool'a gittikten sonra sergilediği performansla dünyanın en iyilerinden biri olan Coutinho, Barcelona'da bir türlü tutunamadı.
Barcelona'dan Bayern Münih'e kiralanan Coutinho, Alman temsilcisinde kariyerini devam ettiremedi.
Yeniden Barcelona'ya dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu devre arasında Newcastle United'a transfer olabilir.
Newcastle United'ın transfer bütçesinin 2022-2023 sezonu için 1.5 milyar € olması bekleniyor.