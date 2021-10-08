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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:48

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Askerlik yerleri – Celp ve sevkleri ile ilgili son durum!

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Askerlik yerleri – Celp ve sevkleri ile ilgili son durum!

Vatani görevini yerine getirecek olanların ilgilendiği askerlik yerleri araştırmaları sürüyor. Kasım celpleri ile ilgili gelecek açıklamaları bekleyenler gözlerini MSB’ye çevirdi. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar duyuruldu. Peki; Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Kasım ayı Askerlik yerleri – Celp ve sevkleri ile ilgili son durum!

Askerlik yerleri araştırmaları yapılmaya devam ediliyor. Vatani görevini yerine getirecek olan adayların yakından ilgilendiği konu ile ilgili MSB'den duyuru geldi. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla alakalı yapılan duyuruya göre; sonuçlar Ekim ayının sonlarında açıklanacak. Peki; Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Askerlik yerleri – Celp ve sevkleri ile ilgili son durum!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

Yapılan açıklamaya göre, kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

MSB DUYURDU

1. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Askerlik yerleri – Celp ve sevkleri ile ilgili son durum!
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