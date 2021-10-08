Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Askerlik yerleri – Celp ve sevkleri ile ilgili son durum!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlarla ilgili yapılan duyuruda, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. Askerlik yerleri e devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

Yapılan açıklamaya göre, kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.