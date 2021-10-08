AUZEF sınav tarihleri 2021-2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak ve yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Kasım ayında yapılacak olan güz yarıyılı ara sınav tarihlerinin dışında aynı zamanda sınav yeri tercihleri için tarihler de açıklandı. Bu kapsamda; güz dönemi ara sınavına katılacak olan öğrenciler "İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak ve yüz yüze mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF sınavları hakkında son bilgiler.
AUZEF GÜZ ARA SINAV NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamada sınav tarihleri netleşmiş oldu. Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.
AUZEF ARA SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ?
2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak.Sınav merkezi tercihlerinde sistem üzerinden HES Kodu girilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sınav merkezi tercihinde bulunmayan ve/veya HES Kodunu girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.
2021-2022 AUZEF GÜZ ARA SINAV YERİ TERCİHLERİ
Sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim 2021 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.