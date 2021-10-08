AUZEF sınav tarihleri 2021-2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak ve yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; AUZEF sınav tarihleri belli oldu. Kasım ayında yapılacak olan güz yarıyılı ara sınav tarihlerinin dışında aynı zamanda sınav yeri tercihleri için tarihler de açıklandı. Bu kapsamda; güz dönemi ara sınavına katılacak olan öğrenciler "İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak ve yüz yüze mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF sınavları hakkında son bilgiler.