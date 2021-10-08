Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı?

Gelinim Mutfakta adlı programın sunuculuğunu yapan Demet Akalın'ın programdan ayrıldığı iddia edildi. Demet Akalın, Fatih Ürek'in bu iddiasına canlı yayına bağlanarak yanıt verdi. Bunun üzerine programın takipçileri ve ünlü şarkıcının sevenler; Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı? İşte bu soruların yanıtı.

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA SUNUCULUĞUNU BIRAKTI MI?

Demet Akalın, canlı yayın bağlantısında Gelinim Mutfakta programından ayrılacağına ilişkin iddiaları doğruladı. Akalın, konser yoğunluğuyla programın birlikte yürümediğini ifade ederek 10 gün önce programdan ayrıldığını ifade etti.