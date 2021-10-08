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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:48

Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı?

Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı?

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Demet Akalın’ın programdan ayrılması gündeme geliyor. Bir televizyon programına konuk olan Fatih Ürek’in bu iddiası üzerine yayına bağlanan Akalın konuya açıklık getirdi. Programın izleyicileri Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı gibi sorulara yanıt ararken, konu açıklığa kavuştu. Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı? Detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta adlı programın sunuculuğunu yapan Demet Akalın'ın programdan ayrıldığı iddia edildi. Demet Akalın, Fatih Ürek'in bu iddiasına canlı yayına bağlanarak yanıt verdi. Bunun üzerine programın takipçileri ve ünlü şarkıcının sevenler; Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı? İşte bu soruların yanıtı.

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA SUNUCULUĞUNU BIRAKTI MI?

Demet Akalın, canlı yayın bağlantısında Gelinim Mutfakta programından ayrılacağına ilişkin iddiaları doğruladı. Akalın, konser yoğunluğuyla programın birlikte yürümediğini ifade ederek 10 gün önce programdan ayrıldığını ifade etti.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜMDE DEMET AKALIN OLACAK MI?

Programın yeni bölüm fragmanında Demet Akalın'ın yer aldığı görülüyor. Sümeyye'ye söz verdiği şekilde programda kına gecesi yapan Akalın, bugün programın 775'inci bölümünde yer alacak.

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Demet Akalın Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta yeni bölümünde bugün Demet Akalın olacak mı?
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