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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:43 Son Güncelleme: 8.10.2021 09:43

EDHO ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

EDHO ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Yedinci sezonuyla ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hazırlıkları sürüyor. Eylül ayında diziler yeni sezonlarıyla yayınlanmaya başlarken EDHO ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. ATV ekranlarında Salı akşamları yayınlanan dizinin sezon finalinde Hızır tarafından köşeye sıkıştırılan Savaş, Alparslan tarafından öldürülmüştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden ise yaklaşık olarak 3 ay geçti. Peki EDHO ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

ATV ekranlarının uzun soluklu dizisi EDHO yeni sezon izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Ekim ayına girilmesiyle beraber reyting rekoru kıran yapımlar tek tek yeni sezona başladı. Şimdi ise gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. EDHO yeni sezon fragmanı yayınlanmazken 200.bölüm yayın tarihinin en kısa sürede paylaşılması bekleniyor. Peki EDHO ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

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EDHO ne zaman, yeni bölüm bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
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