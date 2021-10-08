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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:16

Hikmet Karaman'dan Kayserispor'a kurtuluş reçetesi

İHA
Hikmet Karaman’dan Kayserispor’a kurtuluş reçetesi

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımın kurtuluşu için altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyledi. Karaman, "Ocak ayında gençlerden oluşan bir takım oluşturacağım ve ben çalıştıracağım" ifadelerini kullandı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman değerlendirmelerde bulundu.

Karaman yaptığı açıklamada, "Ocak'ta 15-20 tane 17-18-19-20 yaşında hem Kayseri'den hem de Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yerli ve yabancı oyunculardan oluşan bir takım oluşturacağım. Bu takımı ben çalıştıracağım. Birkaç tane de özel hoca bulacağım. Bu takımdan sezon sonunda 5-6 tane oyuncu çıkarmam lazım. Başka kurtuluş yok. Hiçbir takımın başka kurtuluşu yok" dedi.

Hikmet Karaman, "Bursaspor'da ben 21 kişiyi alıp Avusturya kampına getirmiştim. Takımın haricinde 21 oyuncu. O zaman rahmetli İbrahim Yazıcıoğlu buna izin vermişti. Fakat o öldükten sonra proje gitti. Orada kimler yoktu ki. Fransa'da oynayan Zeki'sinden, Batuhan'ından tut, Enes'inden tut, kaleci Okan'ından tut, Muhammet'inden tut, Ertuğrul... 21 futbolcu seçmişim. Ne oyuncular vardı" açıklaması yaparak aynı projeyi Kayserispor'da da uygulamak istediğini dile getirdi.

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Hikmet Karaman'dan Kayserispor'a kurtuluş reçetesi
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