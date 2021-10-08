Hikmet Karaman’dan Kayserispor’a kurtuluş reçetesi

Karaman yaptığı açıklamada, "Ocak'ta 15-20 tane 17-18-19-20 yaşında hem Kayseri'den hem de Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yerli ve yabancı oyunculardan oluşan bir takım oluşturacağım. Bu takımı ben çalıştıracağım. Birkaç tane de özel hoca bulacağım. Bu takımdan sezon sonunda 5-6 tane oyuncu çıkarmam lazım. Başka kurtuluş yok. Hiçbir takımın başka kurtuluşu yok" dedi.