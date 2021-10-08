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Giriş Tarihi: 8.10.2021

İçeridekiler görüşme odasına

İçeridekiler görüşme odasına

Yeniden anlaşmak için Vida’dan maaşının yarısını kabul etmesi bekleniyor. Larin’e de imza parasından vazgeçmesi ve talebinde indirime gitmesi şartı koşuldu. Ön görüşme yapılacak Oğuzhan ve Güven Yalçın’la ise devre arasında resmen masaya oturulacak

VİDA'YA 1.7 MİLYON EURO
DOMAGOJ Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3.4 milyon Euro olan maaşından 900 bin Euro feragat etmeye hazır ancak Başkan Çebi ve ekibi 2.5 milyon Euro'yu da çok buluyor. Hırvat stopere önerilen sözleşme ise iki yıllık ve sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret. 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de 2 milyon Euro'luk komisyon problemi henüz çözülebilmiş değil.

LARİN 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR
BEŞİKTAŞ formasıyla kariyerinde büyük bir sıçrayış yakalayan Cyle Larin'in yeni sözleşme koşulları oldukça ağır. Siyahbeyazlıların 1 milyon 750 bin Euro teklif ettiği Kanadalı forvet, 2.5 milyon Euro garanti ücret ve imza parası talep ediyor.

GÜVEN'İN MAAŞINA ZAM YAPILACAK
SON iki maçta üç gol atarak kendisini toparlama sinyalleri veren Güven Yalçın'ın görüşmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi yaşanıyor. Bu nedenle pazarlıklar devre arasına bırakılacak. 100 bin Euro ile takımın en az kazananı olan 22 yaşındaki forvete zam yapılacak.

OZİ'DEN BEKLENTİ %50 İNDİRİM
OĞUZHAN Özyakup da devre arasını bekleyecek. Yıllık maaşı 2 milyon Euro olan 29 yaşındaki orta sahanın takımda kalması için ciddi indirime gitmesi gerekecek. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro önermeyi planladığı öğrenildi.

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