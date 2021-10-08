İçeridekiler görüşme odasına

Yeniden anlaşmak için Vida’dan maaşının yarısını kabul etmesi bekleniyor. Larin’e de imza parasından vazgeçmesi ve talebinde indirime gitmesi şartı koşuldu. Ön görüşme yapılacak Oğuzhan ve Güven Yalçın’la ise devre arasında resmen masaya oturulacak
VİDA'YA 1.7 MİLYON EURO
DOMAGOJ Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3.4 milyon Euro olan maaşından 900 bin Euro feragat etmeye hazır ancak Başkan Çebi ve ekibi 2.5 milyon Euro'yu da çok buluyor. Hırvat stopere önerilen sözleşmeise iki yıllık ve sezon başına 1.7 milyonEuro garanti ücret. 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de 2 milyon Euro'luk komisyon problemi henüz çözülebilmiş değil.
LARİN 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR
BEŞİKTAŞ formasıyla kariyerinde büyük bir sıçrayış yakalayan Cyle Larin'in yeni sözleşme koşulları oldukça ağır. Siyahbeyazlıların1 milyon750 bin Euro teklifettiği Kanadalı forvet,2.5 milyon Eurogaranti ücret ve imzaparası talep ediyor.
GÜVEN'İN MAAŞINA ZAM YAPILACAK
SON iki maçta üç gol atarak kendisini toparlama sinyalleri veren Güven Yalçın'ın görüşmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi yaşanıyor. Bu nedenle pazarlıklar devre arasına bırakılacak. 100 bin Euroile takımın en az kazananıolan 22 yaşındakiforvete zam yapılacak.
OZİ'DEN BEKLENTİ %50 İNDİRİM OĞUZHAN Özyakup da devre arasını bekleyecek. Yıllık maaşı 2milyon Euro olan 29yaşındaki orta sahanıntakımda kalmasıiçin ciddi indirimegitmesi gerekecek. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro önermeyi planladığı öğrenildi.