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Giriş Tarihi: 8.10.2021

İlk stres testimiz

İlk stres testimiz

"Norveç'le ilgili düşüncelerimi ve stratejimi oyuncularıma anlattım. Bizim ilk stres testimiz olacak. Bütün takıma ihtiyacım var... "Gerilim olabilir ama bu yaşamayı istediğimiz sevincin beklentisi. Bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz ama sonunu biliyorsunuz." "Türkiye'nin, Norveç'i büyük oyuncularının oynadığı müsabakada yendiğini biliyorum. Ben yeniyim, kendi oyunumu düşünüyorum."

A Milli Takım'ın başında ilk sınavını bugün Norveç'e karşı verecek olan Stefan Kuntz dün basının sorularını yanıtladı. İşte Alman hocanın açıklamaları: "Norveç'le ilgili düşüncelerimi, stratejimi ve taktiğimi oyuncularıma anlattım. Keyifle maça çıkacağız. Yeni bir sayfa açmak, insanların neler yapabileceklerini göstermek için fırsattır. Bu kısa sürede oyuncuları güçlendirmek ve sahaya daha öz güvenli çıkabilmeleri için bir takım değişiklikler yaptık. Benim için yedek oyuncu sahada olan oyuncudan yüzde bir bile daha önemsiz değildir. Takım olabiliyor muyuz, göreceğiz. Bu maç bizim için ilk stres testimiz olacak. Bütün takıma ihtiyacımız var.

NORVEÇ'İN KALİTESİNDE DÜŞÜŞ OLMAZ
Belli bir gerilim olabilir ama bu yaşayacağımız bir sevincin beklentisi. Son saatlere yaklaşınca bir tünele girmiş gibi hissediyorsunuz ama sonunu biliyorsunuz. Antrenör olarak buna alışkınım. Sadece yeni bir ülkenin milli takımı için kenar çizgide olacağım. Geçmişe çok takılmıyorum. Türkiye'nin Norveç'i bütün büyük oyuncularının oynadığı maçta yendiğini biliyorum. Norveç'in kalitesinde düşüş olmayacaktır. Ben yeniyim ve kendi oyunumu düşünüyorum."

YENİ SAYFA YENİ HEYECAN
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7. maçında Norveç'i ağırlayacak olan Türkiye büyük bir heyecan yaşıyor. Şenol Güneş'in yerine Stefan Kuntz'la yola devam edecek olan Ay-Yıldızlılar, yeni hocası ile kazanıp kalan 3 maçta iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve Alman hakem Felix Brych'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla üçüncü sırada... Milli Takım'da kart cezalısı olan Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun yok. Norveç'in eksikleri Sörloth, Haaland, Joshua King ve Kristoffer Ajer.

KADIKÖY KAPALI GİŞE
25 bin seyirciye izin olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, TFF tarafından kırmızıbeyaza boyandı. Günler öncesinden biletlerin bittiği Norveç maçı için Kadıköy'de tribündeki koltuklar Ay-Yıldızlı bayraklarla donatıldı.

KALECİ MESELESİ SORUN!
"Oyuncuları kendi izlediğim maçtaki gözlemime göre seçtim. Yaşlı ve genç kuşak arasında denge kurmaya çalıştım. Bir tarafta deneyim var diğer tarafta korkusuzluk. Bu kombinasyonu bir araya getirdim. Türkiye'de kaleci meselesinin büyük bir sorun olduğunu biliyorum. O yüzden Sinan Bolat'ı aldım. İki genç, bir deneyimli kaleci kurmaya çalıştım. Takımın genel sorumluluğu teknik direktördedir. Büyük bir kaygım olduğunu söyleyemem."

GELECEĞİ SONRA PLANLARIZ
"Henüz Riva'dan çıkıp eski yaşadığım yerleri göremedim. Ama herkes beni çok sıcak karşılıyor. Yeniden eve dönüş duygusu hissediyorum. Norveç maçında ailem de tribünde olacak. Benim için en önemlisi önümüzdeki 4 maç. Şu anda Türk futbolunu değerlendirecek konumda görmüyorum kendimi. Bu 4 maçtan sonra Hamit Altıntop ile oturup bu konuda konuşacağız. Ayrıca kulüp çalıştıran meslektaşlarımla görüşeceğim ve önümüze bakacağız."

BURAK: TAKIMDA BASKI YOK
Kuntz'la birlikte basın toplantısına katılan takım kaptanı Burak Yılmaz şunları söyledi: "Maçın öneminin farkındayız, Galibiyete konsantre olmuş bir milli takım var. Arkadaşlarımız çok genç ama çok tecrübeli. Üst düzey takımlarda oynuyorlar. Futbolda ağabeylik statüsüne inanmıyorum. Onun için nasihata ihtiyaçları yok. Geçmişi analiz ettik, altı aylık süreci konuşmanın bir yararı yok. Takımın üzerinde baskı yok. Ama baskı olmalı. Baskı futbolcuyu ayakta tutan unsurdur."

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