"İnstagram çöktü mü?" sorusu akşam saatlerinden bu yana popüler uygulamaya giriş yapan kullanıcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Paylaşım yapmak için uygulamaya giriş yapan ve "akış yenilenemedi" uyarısı alanlar İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, neden akış yenilemedi sorunu alıyorum? Soruları üzerinden bilgi edinmeye çaklışıyor.
İnstagram erişim sorununa ilişkin son dakika detayları şöyle;
İnstagram uygulamasında saat 22 sularından itibaren erişim sorunu ve akış yenilenemedi uyarısı alınıyor. Konuya ilişkin instagram comms hesabı üzeriden ilk açıklama yapıldı. Açıklamada, Kullanıcıların yaşadığı sorunun en kısa sürede düzeltilmesi için çalışıldığı bildirildi.
Instagram'ın paylaşımı;
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.
Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.