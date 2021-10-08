Son Dakika İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Neden İnstagram akış yenilenemedi sorunu alıyorum?





INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.