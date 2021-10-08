Kerem Aktürkoğlu Milli takımda ilk golünü attı!

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında Norveç'i ağırlayan A Milli takımımız 3 puan hedefiyle sahaya çıktı. Stefan Kuntz ile ilk sınavına milliler, baskılı oyun sonucunda maçın 6. dakikasında Norveç karşısında 1-0 öne geçti.
KEREM AKTÜRKOĞLU MİLLİ TAKIMDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Oyuna baskılı başlayan Milli takımımız ön alanda yaptığı baskı sonucu Cengiz Ünder ile topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder, Kerem'e asist yaparak golün oluşumuna büyük katkı sağladı.
Türkiye'yi Norveç karşısında 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, Milli takım kariyerinin de ilk golünü atmış oldu. Türkiye ilk maçta Norveç'i 3-0 mağlup etmişti.