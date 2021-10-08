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Giriş Tarihi: 8.10.2021 07:17 Son Güncelleme: 8.10.2021 07:18

Rebiülevvel ayında neler yapılır, ibadetleri ve okunacak dualar nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı?

Rebiülevvel ayında neler yapılır, ibadetleri ve okunacak dualar nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı?

İslamiyet’te çok önemli bir yeri olan, Resul-i Ekrem’in (s.a.v.) doğduğu gün olan Mevlid Kandili’ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı geldi çattı. Rebiülevvel ayı ne zaman sorusuyla incelenen bu özel tarih, Hicri takvimle öğreniliyor. Ayrıca pek çok kişi 2021 Rebiülevvel ayında neler yapılır, okunacak dualar nedir sorularına yanıt arıyor. İşte bu ayın tarihi, ibadetleri ve duaları.

Hicri yılın üçüncü ayı olan, Safer ayının ardından gelen Rebiülevvel ayı dini günleri araştıran kişilerce inceleniyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu ay olması sebebiyle dinimizde çok özel bir yeri olan bu tarih, Rebiülevvel ayı ne zaman, ibadetleri neler, Rebiülevvel ayında neler yapılır gibi sorularla araştırılıyor. Bu soruların yanıtı ile Rebiülevvel ayında yapılacaklar, okunacak dualar haberimizde.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşadığı aydır. İslam aleminin Peygamber'i Hz.Muhammed (s.a.v) doğumu bu ayda gerçekleşmiştir ve bu tarih Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça'da "ve-le-de" kökünden türetilmiş bir kavramdır.

2021 REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise iki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra "Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır. 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

REBİÜLEVVEL AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

1-1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

2-70-700 "Estağfirullah"

3-100-1000 kelime-i Tevhid

4-100-1000 İhlas-ı Şerif

5-40 defa "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"

6-100 defa "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin

Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah…

REBİULEVVEL AYI İBADETLERİ VE DUALARI

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır.

Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edilebilir;

"Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

Kur'an okumak (Kur'an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda etmek.

Kelime-i Şahadet getirmek

Estağfurullah çekmek.

Fatiha suresini okumak.

Amenerrasulü'nü okumak

Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

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Rebiülevvel ayında neler yapılır, ibadetleri ve okunacak dualar nedir? Rebiülevvel ayı ne zaman, başladı mı?
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