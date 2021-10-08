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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:55

Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner kimdir, boyu ve kilosu kaç?

Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner kimdir, boyu ve kilosu kaç?

Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz oyuncularından Gönül sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide Derin’in annesi rolünü canlandıran Gözde Seda Altuner ile ilgili olarak Sadakatsiz Gönül hamile mi, kaç kilo sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ekrana gelen son bölümde aldığı kilolarla gündem olan ünlü oyuncunun hamilelik iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Peki Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner kimdir, boyu ve kilosu kaç? İşte bilgiler…

Gözde Seda Altuner Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandırıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Volkan'ın satılığa çıkardığı evini satın alan Gönül'ün planları heyecan dolu gelişmelere tanık oldu. Diziyi izleyenler Gönül'ün kilolarına takılırken Sadakatsiz Gönül hamile mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir, boyu ve kilosu kaç?

SADAKATSİZ'İN GÖNÜL'Ü GÖZDE SEDA ALTUNER HAMİLE Mİ?

Sadakatsiz yeni bölümü izleyiciyle buluşmaya devam ederken Gönül'ün hamilelik iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül'ün hamile olmadığı biliniyor.

SADAKATSİZ GÖNÜL HAMİLE Mİ?

Dizinin senaryosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz Gönül hamile olup olmadığı merak konusu olurken konuya yönelik açıklama yok.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR, BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 39 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.

Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Boyu: 1.68 m.

Kilosu: 60 kilo

Burcu: İkizler

Göz Rengi: Kahverengi

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Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner kimdir, boyu ve kilosu kaç?
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