Gözde Seda Altuner Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandırıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Volkan'ın satılığa çıkardığı evini satın alan Gönül'ün planları heyecan dolu gelişmelere tanık oldu. Diziyi izleyenler Gönül'ün kilolarına takılırken Sadakatsiz Gönül hamile mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir, boyu ve kilosu kaç?
Sadakatsiz yeni bölümü izleyiciyle buluşmaya devam ederken Gönül'ün hamilelik iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. Gözde Seda Altuner'in canlandırdığı Gönül'ün hamile olmadığı biliniyor.
Dizinin senaryosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz Gönül hamile olup olmadığı merak konusu olurken konuya yönelik açıklama yok.
Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 39 yaşındaki oyuncu ve senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.
Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Boyu: 1.68 m.
Kilosu: 60 kilo
Burcu: İkizler
Göz Rengi: Kahverengi