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Giriş Tarihi: 8.10.2021 23:28 Son Güncelleme: 8.10.2021 23:29

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..."

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çok çarpıcı sözler! Kadroyu sahaya çıkaran kişi...

Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası grup eleme maçında A Milli takımımız Kadıköy'de Norveç'i konuk ediyor. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta karşılaşmanın ardından yorumcu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Sahaya çıkan kadro ile ilgili eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş sonrası Stefan Kuntz ile resmi maçına çıkan Milli takımımız erken bulduğu golle 1-0 öne geçmesine rağmen Norveç'in 41. dakikasında attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın ardından A Spor ekranlarında canlı yayında ilk yarıyı değerlendiren Erman Toroğlu çok çarpıcı ifadeler kullandı. A Milli takımızın sahadaki kadrosuyla ilgili eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu'nun ifadeleri...

"BU KADROYU SAHAYA ÇIKARAN HAMİT ALTINTOP"

"Baktım kadroya, Şenol Güneş olsa bu kadroyla çıkmazdı. Bu kadroyu Kuntz da bilmiyor. Bu kısa bir dönem. Uzun vadede onun işi. Bu kadroyu sahaya çıkaran kişi Hamit Altıntop."

"SAHANIN İÇİNDE BİR LİDERİMİZ YOK"

Sahadaki kadronun oluşmasındaki Hamit Altıntop'un. Bu çok net. Kuntz ne yapsın? Dezavantajtayız. Norveç gaza basıyor.

Bizim de basmamız lazım. Birileri balatayı yakacak. Norveç'in mi yoksa bizim mi balatalar yanacak göreceğiz. Takımın lideri yok."

Erman Toroğlu'dan Türkiye Norveç maçı yorumu! "Bir taraf balataları yakacak"

Sahanın içinde lider yok. Koşuyoruz falan ama lider yok ortada. "Şu anda ibreler Norveç'i gösteriyor işin sonunda. Görüntü de öyle."

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..." | Video

Türkiye, maçın başındaki baskılı oyunu sonrası 6. dakikada Cengiz Ünder'in kaptığı topla Kerem Aktürkoğlu 1-0 öne geçti. Maçın 41. dakikasında Norveç beraberlik golünü attı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Norveç'in golünü atan Thorstvedt, golden sonra taraftarlarımıza kol hareketi yaptı. Daha sonra takım arkadaşları oyuncuyu engelleyerek geriye doğru çekti. Bu hareketin ardından taraftarlar oyuncuya büyük tepki gösterdi.

Gol sevinci sırasında tribünlere doğru açıkça el ve kol hareketleri yapan Thorstvedt, hem saha içerisinde hem de sosyal medyada Türk taraftarlar tarafından sert tepki gördü.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..."
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