"BU KADROYU SAHAYA ÇIKARAN HAMİT ALTINTOP"

"Baktım kadroya, Şenol Güneş olsa bu kadroyla çıkmazdı. Bu kadroyu Kuntz da bilmiyor. Bu kısa bir dönem. Uzun vadede onun işi. Bu kadroyu sahaya çıkaran kişi Hamit Altıntop."